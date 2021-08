Pleiku: Từ 0 giờ ngày 28-8, thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố theo Chỉ thị 16

(GLO)- Ngày 27-8, UBND tỉnh Gia Lai có Công điện số 20/CĐ-UBND về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Pleiku.





Theo đó, để tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng hiệu quả, hạn chế thấp nhất khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là trên địa bàn TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND-Ban Chỉ đạo cấp huyện triển khai khẩn cấp các biện pháp sau:



Thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn TP. Pleiku kể từ 0 giờ ngày 28-8 theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó: Kiểm soát, khoanh vùng, thiết lập các chốt chặn tại các cửa ngõ giao thông của TP. Pleiku. Thực hiện giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết (như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu), đi làm việc (tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc.

Lực lượng vũ trang và ngành Y tế tỉnh đảm bảo 100% quân số, chia ca, kíp trực phù hợp để chủ động phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Như Nguyện



Tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân; bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu sản xuất nhưng phải đảm bảo công tác phòng-chống dịch. Dừng các hoạt động hội, họp không cần thiết; trường hợp phải tổ chức họp phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế cùng các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc của đơn vị mình và để cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng-chống dịch tại công sở.



Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của Trung ương và địa phương đóng chân trên địa bàn TP. Pleiku; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường của TP. Pleiku thực hiện việc sắp xếp, bố trí nhân viên làm việc luân phiên, giảm tối đa số lượng người làm việc tập trung tại trụ sở cơ quan và thực hiện giải quyết công việc trực tuyến tại nhà nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Số lượng người làm việc cụ thể tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định và không quá 1/2 tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh; riêng lực lượng vũ trang và ngành Y tế tỉnh đảm bảo 100% quân số, chia ca, kíp trực phù hợp để chủ động phòng-chống dịch Covid-19. Đối với số lượng cán bộ công chức người lao động thuộc lực lượng tham gia phòng-chống dịch các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm phân công, bố trí phù hợp với yêu cầu công tác đảm bảo các điều kiện về phòng-chống dịch.



Ủy ban nhân dân-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku: Thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trên phạm vi toàn TP. Pleiku theo Chỉ thị số 16/CT-TTg với nguyên tắc "ai ở đâu ở đó". Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; chỉ đạo UBND xã, phường, các phòng, ban chuyên môn và các cơ quan liên quan, huy động các lực lượng tình nguyện, đoàn thanh niên, dân quân, tự vệ... tham gia tổ chức tuần tra, giám sát để đảm bảo phòng-chống dịch tại địa phương, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, các quy định về phòng-chống dịch Covid-19.



Tiếp tục tranh thủ thời gian trong thời gian giãn cách xã hội để phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương nhất trong việc truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm để bóc tách các trường hợp F0 (nếu có) và F1 để điều trị và cách ly theo quy định (không để trong cộng đồng), quản lý nghiêm các trường hợp F2 tại nhà/nơi cư trú, sớm ổn định tình hình và đảm bảo an toàn cho người dân.



Triển khai tốt các nội dung tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16-9-2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19"; đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, không được hỗ trợ về y tế. Có chính sách hỗ trợ thiết thực bằng tiền, lương thực, thực phẩm... để người dân yên tâm ở tại chỗ, tuân thủ các quy định phòng-chống dịch.



Không để người dân tự ý rời khỏi địa bàn TP. Pleiku trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trường hợp cá biệt có người tự ý về quê, đã qua địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh phải thống nhất việc tiếp nhận, quản lý đảm bảo an toàn.



Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật ốt công tác an sinh xã hội; đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là khu phong tỏa, cách ly, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; nắm chắc tình hình, xử lý nhanh, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn; xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy Đảng, các cơ quan, địa phương nếu để xảy ra những tình trạng này. Đồng thời, đẩy nhanh việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhất là cho người lao động bị mất việc làm, người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Trung ương và tỉnh, trong đó cần rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính, với tinh thần rõ đối tượng đến đâu thì hỗ trợ ngay đến đó. Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các biện pháp phòng-chống dịch ở các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh daoanh một cách tối đa trong tình hình dịch bệnh. Cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm tại các doanh nghiệp, nhất là ở các khu công nghiệp.



Tăng cường triển khai các hoạt động vệ sinh, môi trường trong phòng-chống dịch; các hoạt động vệ sinh, môi trường trong phòng-chống dịch; các hoạt động công ích vẫn triển khai nhưng phải chặt chẽ theo quy định.



Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 triển khai các biện pháp vận hành theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình.



KIỀU PHAN