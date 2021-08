Pleiku: Triển khai cấp bách các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Chiều 23-8, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 thành phố chủ trì họp trực tuyến với 22 xã, phường triển khai cấp bách các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn.





Theo đó, ngay sau khi trên địa bàn xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Diên Hồng và trước đó là xã An Phú, cùng một số ca nhiễm liên quan tới khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku đã chỉ đạo mọi lực lượng tập trung truy vết; cách ly F1, F2, F3 theo quy định. Đồng thời, khoanh vùng phong tỏa nhiều điểm liên quan tới các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn. Trung tâm Y tế TP. Pleiku cũng đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại khu vực chợ An Phú, khu dân cư thôn 3 (xã An Phú) và quanh khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tại đường Tôn Thất Tùng.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bá Bính



Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế đề nghị: Trước tình trạng một số lái xe vận chuyển hàng hóa lợi dụng việc thực hiện luồng xanh tự ý di chuyển trên địa bàn và chưa chấp hành đúng các quy định phòng dịch, để phòng-chống lây nhiễm dịch từ địa bàn khác tới, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố cần tập trung quản lý, kiểm tra giám sát chặt việc vận chuyển hàng hóa trên địa bàn.



Công an thành phố kiểm tra trường hợp ở xã An Phú vừa qua khai báo thông tin tiếp xúc không chính xác gây ảnh hưởng tới công tác phòng-chống dịch của thành phố, cần xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Các xã, phường cần tăng cường công tác xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19, đặc biệt các vi phạm không mang khẩu trang, tự ý đi về từ vùng dịch, trốn tránh cách ly y tế tại nhà. Đề nghị các trường hợp đi từ vùng dịch về thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà, nếu không đảm bảo yếu tố tự cách ly tại nhà thì thực hiện cách ly cả nhà và tập trung giám sát chặt những trường hợp này.



Ngoài ra, các cơ quan ban, ngành liên quan nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; tập trung triển khai, tuyên truyền tới mọi người dân cài đặt “Sổ sức khỏe điện tử” để thuận tiện trong công tác truy vết, giám sát…



BÁ BÍNH