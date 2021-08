Pleiku quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo cuộc sống người dân

(GLO)- Lời Tòa soạn: Không chỉ triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19, những ngày qua, TP. Pleiku còn chú trọng chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku xung quanh vấn đề này.





* P.V: Xin ông cho biết tình hình thực hiện Chỉ thị số 16 trên địa bàn thành phố trong những ngày qua?



- Ông NGUYỄN HỮU QUẾ: Nhờ có sự chủ động từ trước nên khi UBND tỉnh có Công điện số 20/CĐ-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị số 16 kể từ 0 giờ ngày 28-8, công tác vận hành của cả hệ thống chính trị không gặp nhiều vướng mắc.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các quy định phòng-chống dịch tại Trung tâm Thương mại Pleiku vào sáng 28-8. Ảnh: Hồng Thi



Trong những ngày thực hiện giãn cách, lượng hàng hóa thiết yếu tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ vẫn đầy đủ, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, 13 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 được bố trí tại những vị trí cửa ngõ và tuyến giao thông huyết mạch kết nối thành phố với các địa phương khác đều hoạt động nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ người dân từ bên ngoài vào thành phố và ngược lại; đồng thời, đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, an toàn, không để lây lan dịch bệnh.



Lực lượng chức năng của thành phố đã kịp thời nhắc nhở đóng cửa, tạm dừng hoạt động đối với một số hộ kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu; phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm 4 trường hợp lái xe từ vùng dịch về thành phố nhưng không khai báo y tế với tổng số tiền 25 triệu đồng; đồng thời, đang điều tra, làm rõ thêm 1 trường hợp xe “luồng xanh” di chuyển từ Ninh Bình vào địa bàn. Lãnh đạo thành phố cũng thường xuyên đi kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 16 tại các xã, phường để kịp thời chấn chỉnh nếu có sai phạm.



Trong những ngày qua, việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 trên địa bàn thành phố tương đối đảm bảo, nghiêm túc. Nhân dân đồng thuận, tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định. Tuy nhiên, vấn đề còn vướng mắc đó là một số cán bộ, công chức cư trú ở TP. Pleiku nhưng công tác tại các huyện. Hiện tại, chúng tôi đang đợi hướng dẫn của tỉnh để triển khai, giải quyết việc di chuyển ra ngoài vùng dịch đối với những trường hợp này.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát số 3 đặt tại cầu Suối Voi (phường Yên Thế) kiểm soát chặt chẽ phương tiện vào ra TP. Pleiku. Ảnh: Hồng Thi



* P.V: Song hành với công tác phòng-chống dịch bệnh, TP. Pleiku đã triển khai các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động như thế nào để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn, thưa ông?



- Ông NGUYỄN HỮU QUẾ: Để không ai bị bỏ lại phía sau, Thành ủy và UBND thành phố đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường bám nắm cơ sở. Nếu phường, xã nào để xảy ra trường hợp có người thiếu ăn hoặc chỗ ở trong mùa dịch thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. Qua rà soát, thành phố đang xem xét hỗ trợ gạo cho người dân ở xã Gào và phường Chi Lăng có nguy cơ thiếu đói do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ngoài ra, thành phố phối hợp vận động và trao tặng hơn 1.500 suất quà với tổng trị giá trên 300 triệu đồng cùng các mặt hàng thiết yếu đến nhóm đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn.



Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng được thành phố khẩn trương triển khai theo quy định. Tính đến 14 giờ ngày 30-8, UBND thành phố đã trình UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ 189 trường hợp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 1.778 trường hợp với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng theo Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đến nay, thành phố đã chi trả hỗ trợ 138 hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg với số tiền là 414 triệu đồng và 1.050 người lao động theo Quyết định số 441 với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.



Những ngày tới, thành phố quyết tâm thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời quan tâm chăm lo cuộc sống người dân; phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh truy vết, bóc tách những trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly các F1, F2 theo quy định để sớm đưa thành phố về trạng thái bình thường mới.



* P.V: Xin cảm ơn ông!



HỒNG THI (thực hiện)