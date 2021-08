Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch: TP. Pleiku cần nâng mức cảnh báo cao nhất trong phòng-chống dịch

(GLO)- Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Pleiku, sáng 24-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng-chống dịch.





Dịch diễn biến phức tạp tại TP. Pleiku



Cuộc họp tập trung phân tích, đánh giá 2 chùm ca bệnh gồm: chùm ca bệnh liên quan đến ca F0 chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chùm ca bệnh tại xã An Phú (TP. Pleiku) liên quan đến tài xế xe ô tô BKS 43H-001.57 chạy tuyến Gia Lai-Đà Nẵng chở rau cho chợ đầu mối Hòa Cường (TP. Đà Nẵng). Ngoài ra, cuộc họp cũng đánh giá, rà soát các khu cách ly tập trung là trường học trước khi bàn giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị năm học mới.



Liên quan đến chùm ca bệnh tại xã An Phú (TP. Pleiku), ông Hồ Ngọc Gia- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai) cho biết: Trường hợp L.T.K.T. (đường Vạn Kiếp, tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) là con gái của bệnh nhân L.T.B. Bà L.T.B. ở đường Trần Phú (tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Ngày 15-8, bà B. điều trị tại phòng cấp cứu, sau đó chuyển về phòng 206, Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai), cùng phòng với ca F0 N.T.P. (thôn 3, xã An Phú), là trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến tài xế xe ô tô BKS 43H-001.57 chạy tuyến Gia Lai- Đà Nẵng chở rau cho chợ đầu mối Hòa Cường, TP. Đà Nẵng. Khoảng 15 giờ ngày 21-8, bà B. được ra viện, đón taxi (BKS 81.13406, hãng Sun) về nhà tại đường Trần Phú (tổ 5, phường Diên Hồng). Ngày 22-8, công dân được cách ly tại Khách sạn Pleiku và được Trung tâm Y tế TP. Pleiku lấy mẫu chuyển CDC Gia Lai để xét nghiệm chẩn đoán. Đến 6 giờ ngày 23-8, bà B. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp sáng 24-8. Ảnh: Như Nguyện



Chị L.T.K.T. có tiếp xúc với mẹ là bà B. vào ngày 22-8. Chiều 22-8, khi bà B. trở thành F1 của N.T.P. (thôn 3, xã An Phú) thì chị L.T.K.T. trở thành F2 được cách ly tại nhà. Đến sáng 23-8, bà B. dương tính với SARS-CoV-2 thì chị L.T.K.T. là F1. Chiều 23-8, công dân được đưa đi cách ly tập trung tại Khách sạn Pleiku và bố trí ở riêng 1 phòng. Cũng trong chiều 23-8, công dân được Trung tâm Y tế TP. Pleiku lấy mẫu chuyển CDC Gia Lai để xét nghiệm chẩn đoán. Đến 21 giờ cùng ngày có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Trường hợp còn lại là chị N.T.L.V. (SN 1992, thôn 3, xã An Phú). Ngày 13-8, chị V. có tiếp xúc với 2 tài xế xe tải chạy tuyến Gia Lai-Đà Nẵng chở rau cho chợ đầu mối Hòa Cường, TP. Đà Nẵng (đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2). Chị V. là con gái bà N.T.P. hiện là F0.



Theo ông Hồ Ngọc Gia, đối với các địa điểm dịch tễ liên quan các ca bệnh trên, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trọng điểm tại chợ rau An Phú và chợ Đak Đoa, kết quả các mẫu xét nghiệm đến sáng 24-8 đều âm tính. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng tạm thời tại địa chỉ 27 Vạn Kiếp (tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) và 242 Trần Phú (tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) để phòng-chống dịch.



Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Sở Y tế-đề xuất: Ca F0 đầu tiên của chùm ca bệnh xã An Phú là bà N.T.P. (SN 1969). Bà P. từng nằm điều trị tại Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai từ ngày 13-8 đến 17-8. Đến 16 giờ ngày 17-8 thì bà P. xuất viện về nhà. Vì vậy, cần lấy mẫu cho toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai để tầm soát SARS-CoV-2 và trên cơ sở đó đánh giá có hay không việc lây lan trong bệnh viện.



Về bàn giao các khu cách ly tập trung là trường học cho ngành Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị năm học mới, Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Sẽ rà soát tất cả khu cách ly tập trung là trường học, trước khi bàn giao sẽ tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn.



Khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng-chống



Qua nghe ý kiến của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu: Sở Y tế cử đoàn công tác làm việc với Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, yêu cầu bệnh viện báo cáo toàn bộ dịch tễ và cùng với CDC Gia Lai triển khai truy vết. Bệnh viện có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ thông tin các ca bệnh điều trị từ ngày 13-8 đến 17-8 và người nhà chăm sóc bệnh nhân trong thời gian này. Bên cạnh đó, bệnh viện tổng hợp toàn bộ thông tin của nhân viên y tế, yêu cầu họ tự đánh giá lại nguy cơ dịch tễ của mình để phân loại, đánh giá, từ đó có phương án xử lý phù hợp; đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp liên quan tại bệnh viện. Đối với các trường hợp từ bệnh viện đã về các địa phương thì CDC Gia Lai chỉ đạo các địa phương lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly tập trung đối với F1, cách ly tại nhà đối với F2.



Sở Y tế làm việc với Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai lên phương án “Bệnh viện xanh”; đánh giá việc tổ chức cách ly cho nhân viên y tế tại bệnh viện nếu đảm bảo thì tổ chức, còn không đảm bảo thì cách ly tập trung. Đối với nhân viên y tế sau 7 ngày xét nghiệm âm tính 2 lần thì về tiếp tục làm việc.

Người dân thôn 3 (xã An Phú, TP. Pleiku) xếp hàng chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Như Nguyện



Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, yêu cầu bệnh viện tự rà soát, đánh giá phân loại dịch tễ; đánh giá toàn bộ Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc vì có ca F0 từng điều trị tại đây. Bệnh viện và CDC Gia Lai tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh thận, truy vết không để sót lọt.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Tổ truyền thông thông báo cho toàn bộ người dân có đi đến Khoa Lão, Đơn nguyên thận nhân tạo, Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai) nhanh chóng khai báo y tế.



Liên quan đến các ca F0 trên địa bàn TP. Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu tổ chức xét nghiệm trọng điểm tại các khu vực liên quan dịch tễ tại xã An Phú và sau 3 ngày xét nghiệm trọng điểm lại cho các đối tượng F1, F2. Yêu cầu tiếp tục rà soát các vựa rau, các vùng liên quan, đặc biệt là chợ đêm (nếu có yếu tố dịch tễ liên quan) kịp thời triển khai các biện pháp phòng-chống dịch. Đề nghị các lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng tạm thời tại địa chỉ 27 Vạn Kiếp (tổ 7, phường Thống Nhất) và 242 Trần Phú (tổ 5, phường Diên Hồng) để phòng-chống dịch.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá: TP. Pleiku có 2 điểm lớn đang có F0 và có lây nhiễm thứ phát, có ca F0 trong cộng đồng. Vì vậy, Ban Chỉ đạo tỉnh khuyến cáo Ban Chỉ đạo thành phố nên dừng các hoạt động tập trung đông người tại khu công cộng, không được tập trung quá 10 người; đồng thời nâng mức cảnh báo phòng-chống dịch cao nhất tại TP. Pleiku. Đối với các hoạt động thiết yếu giao cho TP. Pleiku tự xem xét, quyết định. Đối với các huyện, thị xã còn lại cần nâng cao mức cảnh giác trong phòng-chống dịch.



Đối với các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Sở Y tế chấn chỉnh về việc tham mưu cách ly tập trung hay cách ly tại nhà tại các chốt; kiểm tra và đưa người có năng lực làm nhiệm vụ, tổ chức xét nghiệm tại các chốt. Đề nghị Sở Y tế làm văn bản hỏa tốc gửi các địa phương đề nghị khi chuyển ca bệnh về tỉnh thì phải báo trước để tỉnh có phương án tiếp đón đảm bảo an toàn phòng-chống dịch



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị rà soát Trường Cao đẳng Gia Lai cơ sở 2 để thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 không triệu chứng. Kích hoạt Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ sẵn sàng thu dung, điều trị cho các ca F0 nhập cảnh. Đối với các khu cách ly tập trung là trường học nhanh chóng bàn giao cho các trường học sau khi khử khuẩn làm sạch trước ngày 30-8.



NHƯ NGUYỆN