Phiên làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả "nhiệm vụ kép"

(GLO)- Sáng 9-8, sau phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, các đại biểu nghe đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số ban, ngành báo cáo tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Những kết quả khả quan

Gia Lai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu của năm 2021 trong điều kiện đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là dịch Covid-19 bùng phát mạnh, kéo dài, đã và đang diễn biến hết sức phức tạp. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo thực hiện của UBND, sự phối hợp của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, Nhân dân và các doanh nghiệp trong toàn tỉnh, Gia Lai đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Quang cảnh kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Đức Thụy

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã 6 tháng đầu năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành nêu rõ: Trong những tháng đầu năm, các mặt kinh tế-xã hội của tỉnh đều có bước tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 (GRDP) ước đạt 9,7%, trong đó, nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 4,98%; công nghiệp-xây dựng tăng 24,53%; dịch vụ tăng 2,68%, thuế sản phẩm tăng 3,88%. Thu ngân sách nhà nước đạt 3.571,3 tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 74,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 33.481 tỷ đồng, đạt 47,83% kế hoạch, tăng 2,77 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tuy bị ảnh hưởng do gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào và nhu cầu thị trường giảm sút, nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu... đều tăng trưởng và cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Các dự án kêu gọi đầu tư được đẩy nhanh tiến độ, nhất là dự án năng lượng tái tạo. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông tiếp tục có bước phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Đức Thụy

“6 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá so sánh 2010) ước đạt 9.527 tỷ đồng, bằng 29,88% kế hoạch, tăng 5,25% so với cùng kỳ năm 2020. Vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn tỉnh gieo trồng được 77.090 ha, đạt 105,1% kế hoạch, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Chăn nuôi gia súc, gia cầm của tỉnh phát triển mạnh theo hướng trang trại, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về lĩnh vực giống, thức ăn, quy trình nuôi dưỡng... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến nay, toàn tỉnh có 87 xã và 97 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Gia Lai có thêm 107 sản phẩm OCOP từ 3-4 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh là 149”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cho biết thêm.

Cùng với đó, Gia Lai đã kịp thời triển khai có hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 theo tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; ưu tiên bảo vệ sức khỏe Nhân dân và thực hiện “mục tiêu kép”. Tỉnh đã hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 (3 đợt) với tổng số 47.524 liều và kịp thời phân bổ các nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng-chống dịch. Ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-thông tin tại kỳ họp: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác vận động nguồn lực thực hiện công tác phòng-chống dịch, sau 3 tháng tổ chức vận động (từ tháng 5-2021 đến nay), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 349 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền gần 22 tỷ đồng và nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu kịp thời hỗ trợ các trung tâm cách ly, chốt kiểm soát và lực lượng làm công tác phòng-chống dịch trên địa bàn tỉnh”. Đặc biệt, Gia Lai cũng đã chủ động tổ chức đón công dân có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách từ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương về tỉnh và kế hoạch tiếp nhận công dân của tỉnh về địa phương cách ly, đưa công dân địa phương khác đi qua tỉnh an toàn là một việc làm có ý nghĩa thiết thực, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội

Tuy đạt được những kết quả đáng khích lệ song thời gian qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động nhiều mặt đến đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Số doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động vẫn có chiều hướng gia tăng; việc triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 còn chậm; tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu. Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp có tính chất phức tạp vẫn còn xảy ra; một số vụ việc khiếu nại chưa xử lý kịp thời, còn để kéo dài; số vụ và số người chết do tai nạn giao thông tăng. Vẫn còn một số đơn vị, cá nhân có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác đối với dịch bệnh…

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành nhấn mạnh: Trước tình hình đó, để đảm bảo tốc độ tăng trưởng của tỉnh cả năm ước đạt từ 8% trở lên, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các sở, ngành xây dựng kịch bản tăng trưởng 10%, 9% và 8%; trong trường hợp khó khăn nhất, vẫn phải đảm bảo đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 8%. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn chỉnh kịch bản phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo đúng quy định, phù hợp với tỉnh hình thực tế của địa phương.

Đối với những trở ngại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cho rằng: “Trước những khó khăn, hạn chế tỉnh ta phải đối mặt trong những tháng qua đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tinh thần, trách nhiệm của mỗi người, trong đó có vai trò không nhỏ của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc đề xuất các biện pháp, quyết nghị nhiều chính sách phù hợp với bối cảnh thực tiễn, khả thi nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm 2021-năm đầu tiên của nhiệm kỳ, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ với quyết tâm cao nhất”. Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị đại biểu tập trung xem xét, thảo luận và đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới như: phân tích nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp cụ thể để vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm, nhất là là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành kế hoạch thu, chi đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết tốt các vấn đề trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh; đánh giá công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021; bàn và quyết nghị các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp nhằm bảo đảm tính tổng thể và là cơ sở quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tạo điều kiện để các cơ quan, ban ngành, địa phương sớm chủ động triển khai thực hiện... Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với các đại biểu trong giờ giải lao. Ảnh: Đức Thụy

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, các đại biểu đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình tại kỳ họp…

Chiều nay, các đại biểu sẽ nghe Thường trực HĐND báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ 16 và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết dứt điểm; UBND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri đến kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XII; đồng thời tiến hành thảo luận tổ.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã trình 2 dự thảo nghị quyết, gồm: Dự thảo Nghị quyết về Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022. UBND tỉnh đã trình 11 dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xét xét, thông qua như: Dự thảo nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Dự thảo nghị quyết về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 3); Dự thảo nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Gia Lai...

Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.