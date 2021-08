Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Chiều 10-8, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp tục với nhiều nội dung quan trọng. Sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh giải trình một số vấn đề cần làm rõ, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 14 nghị quyết và tiến hành bế mạc kỳ họp.





Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 14 nghị quyết quan trọng. Ảnh: Đức Thụy

Trong phiên làm việc cuối của kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã làm rõ một số nội dung quan trọng được các đại biểu và cử tri quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh nhận định: 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh đã triển khai quyết liệt “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tạo nên sức mạnh to lớn để tỉnh ta vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng qua theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.



“Gia Lai thực hiện “nhiệm vụ kép” một cách hết sức linh hoạt nhưng không cứng nhắc. Chúng ta phải nỗ lực bảo vệ được vùng xanh của Tây Nguyên”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh. Để làm được điều này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần kiểm soát chặt từ vòng ngoài và không lơ là, nới lỏng từ bên trong-đây được xem là điều kiện tiên quyết. Đồng thời, kiên quyết không để dịch từ biên giới, từ các tỉnh có dịch vào địa bàn. Cùng với đó, vấn đề cách ly tại nhà, cách ly tập trung phải được kiểm soát một cách tuyệt đối. Công tác triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh phải được thực hiện nhanh chóng và đúng đối tượng. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các dự án đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực; tăng cường công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chăm lo làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng các giải pháp, chỉ tiêu cụ thể để kéo giảm tai nạn giao thông.



Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 14 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện. Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên khẳng định: Kỳ họp diễn ra trong điều kiện phải vừa lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống dịch Covid-19. Nhưng với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ cùng sự phân tích kỹ lưỡng, sâu sắc và toàn diện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết, đáp ứng kịp thời những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn.



“Dự báo những tháng cuối năm 2021, bên cạnh thuận lợi thì những diễn biến phức tạp do dịch Covid-19 gây ra sẽ tiếp tục tác động trực tiếp đến sự phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu kép "vừa phòng-chống hiệu quả dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới"-Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy



Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, sau kỳ họp này, cả hệ thống chính trị phải tập trung cao cho công tác phòng-chống dịch Covid-19; chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch có thể xảy ra; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; nhanh chóng điều tra, xử lý đối với các trường hợp cố ý khai báo y tế không trung thực để lây lan dịch bệnh. Về việc bố trí ngân sách địa phương để mua vắc xin phòng Covid-19 và tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 và 2022, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan sớm tổ chức triển khai tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng được quy định đảm bảo an toàn, hiệu quả.



Cùng với đó, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải vừa phòng-chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021 mà HĐND tỉnh đã đề ra để tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương song song với việc khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch, cần rà soát, đánh giá thật chính xác kết quả thực hiện tất cả chỉ tiêu của ngành, địa phương, đơn vị mình để xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành và nguyên nhân chưa đạt. Trên cơ sở đó, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật nhằm phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, tạo sự đột phá về giá trị sản xuất, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm 2021 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu làm rõ một số nội dung quan trọng được các đại biểu và cử tri quan tâm. Ảnh: Đức Thụy



Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp thu, nghiên cứu những ý kiến xác đáng của cử tri và của đại biểu HĐND tỉnh, sớm triển khai thực hiện các giải pháp và nhiệm vụ thuộc chức trách của mình. Các đại biểu HĐND tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri. Ngay sau kỳ họp, giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh bằng hình thức phù hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XII; đồng thời giám sát chặt chẽ các cơ quan chức năng, bảo đảm nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc.



Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.



Nghị quyết chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 nêu rõ: 6 tháng cuối năm 2021, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt 95%-100% kế hoạch vốn được giao từ đầu năm; đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch trồng mới 8.000 ha rừng trong năm 2021 và chăm sóc diện tích rừng đã trồng; phấn đấu có 2 huyện, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu có thêm 150 sản phẩm OCOP; chủ động triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2021, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,38%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2,4%; phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2021 nằm trong tốp 25 của cả nước…





DUNG TẤN