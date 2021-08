Khẩn trương phân tích, đánh giá ca nhiễm SARS-CoV-2 tại chốt kiểm soát khu vực cầu 110

(GLO)- Ngày 7-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn số 258/CV-BCĐ về việc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại chốt cầu 110 (huyện Chư Pưh).





Ngày 6-8-2021, công dân L.V.Q. (SN 1999) là cảnh sát cơ động, hiện đang công tác tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh) có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương triển khai một số biện pháp cấp bách phòng-chống dịch Covid-19 như sau:

Người dân trở về từ vùng dịch khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Quang Tấn



Sở Y tế tổ chức vận chuyển, cách ly trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 đến cơ sở điều trị Covid-19 và điều trị bệnh nhân Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với trường hợp F0, thực hiện ngay việc lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm chẩn đoán và tổ chức đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung tại Khách sạn Mekong (số 102/2 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP. Pleiku).



Đồng thời, triển khai công tác vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn môi trường tại khu vực nhà ở của cảnh sát cơ động; đoàn thanh niên; bếp ăn của chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu 110 tần suất 3 lần/ngày; phun hóa chất khử khuẩn phương tiện, xử lý rác thải y tế, rác thải lây nhiễm tại các khu vực trên theo quy định. Bố trí ngay lực lượng cán bộ y tế để đổi tua trực để đảm bảo an toàn trong công tác phòng-chống dịch; thực hiện nhiệm vụ phân luồng sàng lọc các đối tượng trở về từ các tỉnh, thành có dịch qua chốt kiểm soát 110. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phân tích, đánh giá các ca nhiễm SARS-CoV-2 tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cầu 110, để xác định có hoặc không có tình trạng lây nhiễm chéo tại chốt kiểm soát, báo cáo cụ thể về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh kết quả phân tích trước ngày 9-8-2021.



Công an tỉnh khẩn trương bố trí ngay lực lượng cán bộ Công an để đổi tua trực để đảm bảo an toàn trong công tác phòng-chống dịch; đồng thời chỉ đạo điều hành công tác an ninh, trật tự tại chốt kiểm soát cầu 110.



Phun khử khuẩn các điểm liên quan tới ca nhiễm Covid-19 tại TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính



Ủy ban nhân dân-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Chư Pưh tiếp tục chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo của địa phương phối hợp với ngành Y tế tiếp tục rà soát, điều tra dịch tễ, xác minh, truy vết, lấy xét nghiệm tầm soát đối với tất cả các trường hợp có liên quan, tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại Khu vực nhà ở của cảnh sát cơ động; đoàn thanh niên; bếp ăn của chốt kiểm dịch Covid-19 cầu 110. Ban hành Quyết định cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Mekong đối với các trường hợp F1 đang thực hiện nhiệm vụ chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cầu 110 theo quy định; đồng thời truy vết và ra quyết định cách ly tại nhà/nơi lưu trú đối với các trường hợp F2 có liên quan; hướng dẫn, tư vấn tự theo dõi sức khoẻ đối với các trường hợp F3, F4. Nâng cao tinh thần phòng-chống dịch Covid-19, thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và tại chốt kiểm soát cầu 110, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp phải báo ngay Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch tỉnh, Sở Y tế để chỉ đạo kịp thời.



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác rà soát, kiểm tra về công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại các địa phương. Yêu cầu thực hiện đúng quy định về phòng-chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là tại 4 chốt của cửa ngõ vào tỉnh) tăng cường kiểm tra chặt chẽ đối với các phương tiện ra vào địa bàn, nhất là các lái xe tải vận chuyển hàng hóa; trường hợp vi phạm xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng-chống dịch nhằm hạn chế tối đa tình trạng lây nhiệm chéo tại các chốt kiểm soát.



PHAN KIỀU