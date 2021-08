Gia Lai: Khoanh vùng tạm thời thôn Mơ Nai Trang và Trạm Y tế xã Ia Piar, huyện Phú Thiện

(GLO)- Ngày 16-8, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 173/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế về công tác phòng-chống dịch.





Sáng 16-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covi-19 tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covi-19 tỉnh triển khai một số nội dung trong công tác phòng-chống dịch thời gian tới. Dự họp có Ban Giám đốc Sở Y tế; Trưởng, Phó các phòng chức năng của Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Tổ Nghiệp vụ-Chuyên môn giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác phòng-chống dịch và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kết luận như sau:



Về công tác quản lý, xử lý tình huống phát hiện trường hợp lây nhiễm Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung: Yêu cầu Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát các khu cách ly tập trung có nguy cơ cao lây nhiễm (Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Kông Chro, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Phú Thiện, Tiểu đoàn 30-Quân đoàn 3) phối hợp để sáng lọc, phân tầng, phân luồng đối tượng nguy cơ lây nhiễm, xử lý triệt để, tránh tuyệt đối lây nhiễm cho các đối tượng khác tại cơ sở cách ly tập trung, báo cáo kết quả cụ thể và đề xuất các phương án xử lý các bước tiếp theo. Sở Y tế kiểm tra các điều kiện đảm bảo tại các cơ sở cách ly tập trung, chấn chỉnh ngay đối với cơ sở không đảm bảo; đối với cơ sở có nguy cơ xảy ra lây nhiễm cao, báo cáo, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tạm dừng hoạt động, tham mưu phương án xử lý phù hợp.

Công dân khai báo y tế trước khi vào khu cách ly. Ảnh: Sơn Tùng



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban Chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan (Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Kông Chro, Chư Pưh, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Tiểu đoàn 30-Quân đoàn 3) kiểm tra, rà soát, đánh giá phân tích và báo cáo giải trình các trường hợp lây nhiễm chéo và có số ca tăng liên tục tại cơ sở cách ly tập trung; xem xét thay khung cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ cách ly; tham mưu đề xuất xử lý kỷ luật gắn trách nhiệm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, người đứng đầu quản lý cơ sở cách ly tập trung, khung cách ly-nơi xảy ra vi phạm làm tăng số ca nhiễm.



Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về việc lắp đặt, quản lý, vận hành camera tại cơ sở cách ly tập trung, trách nhiệm của cá nhân, tập thể, người đứng đầu trong công tác giám sát.



Về đánh giá kết quả triển khai thực hiện Công văn số 226/CV-BCĐ ngày 30-7-2021 của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh và triển khai một số nội dung về giám sát, cách ly:



Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố đánh giá, báo cáo kết quả, nêu các khó khăn vướng mắc, đề xuất phương án xử lý trong quá trình triển khai thực hiện Công văn số 226/CV-BCĐ ngày 30-7-2021 của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời áp dụng các hình thức cách ly y tế để phòng-chống dịch Covid-19; báo cáo gửi về Sở Y tế-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh trước ngày 19-8-2021 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định. Yêu cầu quản lý chặt chẽ các trường hợp công dân về cách ly tại nhà/nơi cư trú, phải đảm bảo hồ sơ kiểm tra điều kiện cách ly tại nhà, thực hiện dán thông báo, giăng dây và cử lực lượng giám sát nghiêm việc cách ly tại nhà của công dân, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao, đi về từ vùng dịch.



Giao Sở Y tế: Trên cơ sở báo cáo của các địa phương và tình hình thực tế, đánh giá việc tổ chức thực hiện sau thời gian cách ly tập trung của công dân; phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị, lực lượng liên quan tham mưu, đề xuất các phương án giám sát việc cách ly tại nhà đạt hiệu quả. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các địa phương kiểm tra, hướng dẫn các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp về phòng-chống dịch nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung. Cập nhật trong nội dung báo cáo hàng ngày các trường hợp ra viện và các trường hợp hết thời gian cách ly để chuyển các địa phương theo dõi, quản lý. Phối hợp với Công an tỉnh và Sở Giao thông-Vận tải quản lý chặt chẽ yếu tố dịch tễ và lịch trình di chuyển của các đối tượng lái xe, vận tải hàng hóa, vận chuyển hàng từ thiện.



Về xử lý trường hợp dương tính sau thời gian cách ly tập trung: Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương tiến hành đánh giá lại dịch tễ đối với trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 sau khi thực hiện xong cách ly tập trung tại thôn Mơ Nai Trang (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện). Phối hợp với Công an tỉnh, huyện Phú Thiện, chỉ đạo đội phản ứng nhanh và các lực lượng liên quan truy vết khẩn cấp khoanh vùng rà soát kỹ để phát hiện kịp thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly tập trung đối với tất cả các đối tượng F1; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2 (đối với các trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì phải cách ly tập trung) và tự theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các trường hợp F3, F4.



Yêu cầu huyện Phú Thiện thực hiện khoanh vùng tạm thời đối với thôn Mơ Nai Trang, xã Ia Piar và Trạm Y tế xã Ia Piar, huyện Phú Thiện bắt đầu từ 11 giờ ngày 16-8-2021 cho đến khi có thông báo mới. Giao Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện Phú Thiện đánh giá nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31-5-2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia để triển khai phù hợp các biện pháp phòng-chống dịch trên địa bàn quản lý; kích hoạt tổ Covid cộng đồng; đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội và hỗ trợ cho người dân trong khu vực khoanh vùng, cách ly. Tiến hành phun khử khuẩn tại nhà của ca bệnh dương tính; các địa điểm đã đi qua và Trạm Y tế xã Ia Piar (huyện Phú Thiện).



Đối với việc triển khai một số công tác phòng-chống Covid-19 trong tình hình hiện nay: Sở Y tế khẩn trương rà soát năng lực đáp ứng phòng-chống Covid-19 của tỉnh; hoàn thiện phương án đáp ứng các mức độ phòng-chống Covid-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6-8-2021 của Chính phủ, trong đó lưu ý xây dựng kịch bản thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh và hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp huyện xây dựng kịch bản thực hiện Chỉ thị số 16 trên phạm vi cấp huyện và cấp xã; nghiên cứu việc thiết lập tổ Covid cộng đồng trong tình huống mới (mời lực lượng cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong các địa phương tham gia quản lý và điều hành); thiết lập phương án bảo vệ vùng xanh đối với từng địa phương cụ thể. Đối với việc phân tầng điều trị bệnh nhân Covid-19: Sở Y tế phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để khảo sát, xây dựng kế hoạch tổng thể thiết lập khung mạng lưới điều trị Covid với các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19 và Trung tâm Cấp cứu, hồi sức tích cực vùng Gia Lai-Kon Tum để điều trị người bệnh Covid-19 nặng theo phân tầng; đảm bảo vật tư y tế, trang-thiết bị và nhân lực; tính toán số lượng cần mua mới, bổ sung cấp thiết. Đẩy nhanh tiến độ mua sắm vật tư y tế, trang-thiết bị... đảm bảo đúng tiến độ; thực hiện thanh quyết toán theo quy định và đúng niên độ tài chính hiện hành. Tổng hợp, báo cáo việc tiếp nhận tất cả các nguồn hỗ trợ, trong đó có cả nguồn hỗ trợ của Bộ Y tế và việc phân bổ cho các địa phương, đơn vị. Lập danh sách vật tư, trang-thiết bị cần mua để đảm bảo vận hành đối với hệ thống máy RT-PCR và máy tách chiết do Bộ Y tế cấp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án mua bổ sung (nếu có).



Đối với việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19: Ngành Y tế có trách nhiệm báo cáo tổng hợp về tình hình và tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó phải nêu rõ đối tượng, số lượng tiêm; rà soát, cập nhật lại các đối tượng tiêm theo Nghị quyết số 21 (số lượng chưa tiêm, số lượng mũi 1, số lượng mũi 2...); xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin còn lại chưa được cấp theo quyết định phân bổ. Sở Y tế chỉ đạo tổ chức thanh tra toàn bộ các điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19; yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo giải trình cụ thể, chi tiết về việc thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại bệnh viện, việc cập nhật danh sách trên hệ thống thông tin theo quy định của Bộ Y tế.



Sở Y tế rà soát, hướng dẫn lại quy trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo chủ động trong đối tượng tiêm, phương án tiêm. Ảnh: Văn Ngọc

Sở Y tế rà soát, hướng dẫn lại quy trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo chủ động trong đối tượng tiêm, phương án tiêm; tăng cường công tác giám sát, quản lý và nhập dữ liệu trên hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia. Chấn chỉnh các sai sót trong công tác tổ chức tiêm vắc xin thời gian qua. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chủ quản lao động có trách nhiệm lập danh sách đối tượng tiêm, phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, phê duyệt trước 10 ngày; đảm bảo các trường hợp thông tin tiêm chủng theo mẫu; đối với các đơn vị, địa phương lập danh sách sai đối tượng, không đảm bảo quy định thì kiên quyết dừng tiêm, điều chuyển vắc xin cho đơn vị, địa phương khác và xử lý sai phạm. Sau khi hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 7 và đã thực hiện tiêm cho các đối tượng theo Nghị quyết 21, giao Sở Y tế đề xuất phương án phân bổ vắc xin cho Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát đối tượng tiêm, lập kế hoạch và tổ chức tiêm theo quy định.



Đề nghị ngành Y tế đưa xe chuyên dụng tiêm vắc xin phòng Covid-19 vào sử dụng ngay; giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lập kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 lưu động, hiệu quả, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.



Triển khai các nội dung thông báo kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh: Yêu cầu ngành y tế, các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các nội dung trong thông báo kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Ban chỉ đạo tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19; đối với các trường hợp cần xem xét xử lý hành chính/hình sự, yêu cầu ngành Y tế phải chủ động cung cấp, bổ sung hồ sơ cho các cơ quan chức năng có liên quan để tiến hành xử lý các sai phạm theo quy định.



