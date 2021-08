"Đêm trắng" nơi chốt kiểm soát phòng-chống dịch

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, từ ngày 24-6 đến nay, chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 đã đón gần 11.000 công dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về Gia Lai và các tỉnh phía Bắc. Lực lượng Công an đã tổ chức gần 90 lượt dẫn đoàn qua địa phận tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối.