Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai họp báo định kỳ quý II-2021

(GLO)- Chiều 6-7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo định kỳ thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II và định hướng công tác tuyên truyền quý III-2021. Ông Nguyễn Văn Lộc-Phó Chánh Văn phòng phụ trách UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.





Tham dự buổi họp báo có đại diện một số sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan thông tấn, báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Dung



Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện “mục tiêu kép”, vừa triển khai hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, vừa ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 9,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 36.146 tỷ đồng, tăng 10,78% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.455 tỷ đồng, bằng 75,9% dự toán Trung ương giao, bằng 68,46% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 68,5% so với cùng kỳ năm trước. Vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn tỉnh gieo trồng được 77.090 ha, đạt 105,1% kế hoạch, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2020.



Cùng với đó, các chương trình, dự án nông nghiệp bước đầu được triển khai đồng bộ, hình thành các chuỗi liên kết. Các dự án kêu gọi đầu tư được đẩy nhanh tiến độ, nhất là các dự án năng lượng tái tạo. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông tiếp tục có bước phát triển. Các vấn đề bức xúc xã hội được tập trung xử lý. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.



Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã dành nhiều sự quan tâm đến một số vấn đề trên địa bàn tỉnh thời gian qua, như: một số dự án kêu gọi đầu tư vẫn còn vướng mắc; công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều bất cập; giải pháp kiềm chế các loại tội phạm trên địa bàn...



Sau khi đại diện các sở, ngành và các cơ quan chuyên môn trả lời những thông tin báo chí quan tâm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc đã ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc phản ánh đúng định hướng, thông tin kịp thời tình hình mọi mặt của tỉnh, giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo khắc phục. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trên lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội như: các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến, quảng bá du lịch; tiếp tục phản ánh nhanh nhạy, chính xác các vấn đề tại địa phương, hỗ trợ UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.



