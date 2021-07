Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 20-7, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm và tặng quà chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh trên quốc lộ 25 (tại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) và quốc lộ 19 (xã Song An, thị xã An Khê).





Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 19 tại xã Song An, thị xã An Khê. Ảnh: Phương Linh

Tại các điểm đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ; đồng thời lắng nghe, ghi nhận những thuận lợi, khó khăn trong công tác kiểm soát, phòng-chống dịch bệnh nơi cửa ngõ ra, vào tỉnh.



Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đóng tại xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa) có 17 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ. Trung bình 1 ngày, lực lượng tại chốt tiếp nhận 100-150 lượt người và phương tiện. Còn chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh trên quốc lộ 19 (xã Song An, thị xã An Khê) chính thức được kích hoạt từ ngày 31-5 đến nay với sự tham gia của 29 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng y tế. Trung bình mỗi ngày, chốt kiểm soát, tiếp nhận khoảng 2.000 lượt người, 1.200-1.400 lượt phương tiện khai báo y tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 3 từ trái sang) thăm, tặng quà chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 19 tại xã Song An, thị xã An Khê. Ảnh: Phương Linh



Bên cạnh những thuận lợi, các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Chốt tại xã Song An (thị xã An Khê) vẫn còn thiếu điện, nước. Hệ thống khung bạt nơi làm việc ở các chốt vẫn còn khá tạm bợ, dễ bị tốc mái khi mưa bão.



Sau khi lắng nghe các ý kiến và trực tiếp kiểm tra tại các chốt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã động viên tinh thần, đề nghị các lượng lực tham gia làm nhiệm vụ tại chốt nâng cao trách nhiệm, cảnh giác cao độ, tiến hành các khâu kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh nhằm đảm bảo cho công tác phòng-chống dịch, tránh để dịch bệnh lây lan. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để các chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho các chốt sẽ được tỉnh nhanh chóng đầu tư đảm bảo kiên cố, vững chắc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 25 tại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa. Ảnh: Phương Linh



Dịp này, tại các chốt đến thăm, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh Ủy tặng 1 phần quà và 20 triệu đồng nhằm động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ đang tham gia phòng-chống dịch.



Chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi thực tế, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất và khảo sát vị trí đặt chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 19 tại xã Song An (thị xã An Khê).



PHƯƠNG LINH