Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Bám sát tình hình dịch Covid-19 để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát

(GLO)- Ngày 9-7, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2020-2025) để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Duyên



6 tháng qua, Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phát động sâu rộng các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ “kép”, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả.



Về công tác xây dựng Đảng, hoạt động kiểm tra, giám sát được nâng cao, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm, sai phạm; công tác phát triển đảng viên mới đạt 42,5% chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác dân vận và an sinh xã hội có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực và ý nghĩa. Tiêu biểu là phong trào “Mái ấm biên cương” với số tiền hơn 1,85 tỷ đồng đóng góp để xây 35 căn nhà tặng hộ nghèo; vận động ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 7,2 tỷ đồng.



Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi 11 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung vào việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống; nâng cao chất lượng sinh hoạt, vai trò của tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp; công tác phát triển đảng viên mới và các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị khối doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19…



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao công tác chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối với tinh thần đổi mới cùng với việc ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề; trong phương thức lãnh đạo đã thực sự hướng về cơ sở, đạt hiệu quả cao trong công tác an sinh xã hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Khối trong 6 tháng cuối năm cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế. Việc quán triệt, học tập Nghị quyết cần đổi mới để phù hợp với từng đối tượng, tránh hình thức; đảm bảo duy trì sinh hoạt Đảng trong bối cảnh dịch Covid-19. Mặt khác, cần bám sát tình hình, mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cho sát đúng, đặc biệt quan tâm đến khối doanh nghiệp; tạo diễn đàn để doanh nghiệp trao đổi với lãnh đạo tỉnh, qua đó hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn phát sinh do tác động của dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Duyên



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu quan tâm phát động, cổ vũ phong trào lao động sáng tạo trong toàn Đảng bộ Khối; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ trong Đảng bộ Khối để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.



Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Khối đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tặng cờ, bằng khen cho 3 tập thể đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020). Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2020). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2020).

PHƯƠNG DUYÊN