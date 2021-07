(GLO)- Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ tư (mở rộng), đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các ban, ngành, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.





Kinh tế tiếp tục tăng trưởng



Trình bày tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá: “Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch có hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Linh



Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng GRDP ước đạt 9,7%. Trong đó, nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,98%; công nghiệp-xây dựng tăng 24,53%; dịch vụ tăng 2,86%; thuế sản phẩm tăng 3,88%. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn, kim ngạch xuất-nhập khẩu đều tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.507 tỷ đồng, bằng 69,5% so với nghị quyết, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 36.146 tỷ đồng, bằng 43,03% nghị quyết, tăng 10,78% so với cùng kỳ năm ngoái.



Thời gian qua, tỉnh đã tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa cho biết: Toàn tỉnh có 175 dự án ở lĩnh vực nông nghiệp đang được nhà đầu tư quan tâm. Trong đó có 120 dự án chăn nuôi, 30 dự án trồng trọt, nhiều mô hình đầu tư công nghệ cao. Trong 6 tháng đầu năm nay đã có 24 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 16.868 tỷ đồng; 122 dự án được các nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện với tổng vốn đăng ký 12.065 tỷ đồng.



Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Các vấn đề bức xúc xã hội được tập trung xử lý. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp tổ chức tốt các phong trào, cuộc vận động, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt, đã tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.



Ghi nhận những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đồng thời cũng chỉ ra những bất cập, tồn tại, khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua. Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: “Dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nhiều mặt phát triển kinh tế-xã hội, nhất là ngành dịch vụ, du lịch; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng; tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu; một số nội dung chương trình làm việc chậm hoàn thành; công tác phối hợp giữa một số ngành, địa phương chưa đồng bộ; chậm hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, xây dựng khung giá rừng. Tình trạng phá rừng vẫn còn xảy ra, một số vụ có tính chất phức tạp; một số loại tội phạm tăng, tính chất manh động, liều lĩnh, gây hậu quả nghiêm trọng. Số vụ và số người chết do tai nạn giao thông tăng. Việc vận dụng và cụ thể hóa một số chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa tốt”.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: “Thời gian đến có rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện; khối lượng công việc ngày càng nhiều với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ thực hiện. Do đó, ngay sau hội nghị này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức trách, nhiệm vụ phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra”. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Linh





Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2021



Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại diện các ban, ngành, địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, làm rõ thêm tình hình triển khai nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương cũng như đề xuất, kiến nghị một số vấn đề cần được quan tâm giải quyết.



Đối với việc thu-chi ngân sách, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Dũng cho rằng: Để đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 cũng như tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, các địa phương cần tập trung rà soát, cắt giảm những khoản thu, chi chưa cần thiết. Phải chi đúng, đủ, tiết kiệm, đặc biệt không để chậm các khoản chi an sinh xã hội.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Dũng tham gia ý kiến về việc thu-chi ngân sách. Ảnh: Phương Linh



Bí thư Huyện ủy Kông Chro Phan Văn Trung cho hay: “Hầu hết các xã của huyện Kông Chro đều đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan gây thiệt hại cho người dân, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT nhanh chóng hỗ trợ địa phương phòng-chống dịch hiệu quả”.



Công tác quản lý lao động người nước ngoài là vấn đề nổi lên ở các huyện Kông Chro, Đak Đoa… Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ nêu ý kiến: “Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều dự án đang triển khai, trong đó có nhiều lao động là người nước ngoài. Huyện đề nghị tỉnh thành lập tổ công tác giúp địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý đối tượng nói trên”.



Về công tác bố trí cán bộ khối Mặt trận, đoàn thể ở các địa phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm cho hay: Cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp bố trí cán bộ Mặt trận, đoàn thể còn có chỗ chưa hợp lý. Nhiều địa phương thiếu cán bộ khối đoàn thể. Ở huyện Chư Pưh, một số cán bộ sau khi bố trí thì làm việc không hiệu quả hoặc có đơn xin nghỉ. Do đó, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo các địa phương chú trọng hơn vấn đề này.



Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, chủ động phối hợp giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Chú trọng xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp có năng lực, tâm huyết đến khảo sát, nghiên cứu, triển khai thực hiện và sớm đưa các dự án trên địa bàn đi vào hoạt động. Các sở, ban, ngành, địa phương có giải pháp phù hợp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo không bị động, bất ngờ, chú ý những vùng có dịch, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.



Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, nhất là những chỉ tiêu cơ bản để có giải pháp cụ thể, đảm bảo hoàn thành vào cuối năm. Các ngành chức năng cũng như các địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm dịch bệnh trên gia súc. Quyết liệt, đồng bộ triển khai các giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ vi phạm; khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, xây dựng khung giá rừng… Các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đời sống người dân chuyển biến thực chất, rõ nét, tuyệt đối không chạy theo thành tích. Đặc biệt, phải kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, tuyệt đối không để tình trạng nhập cảnh trái phép xảy ra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát người lao động nước ngoài đến tỉnh làm việc, nhất là từ vùng có dịch Covid-19.



Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nâng cao chất lượng tham mưu về xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với nâng cao tỷ lệ chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động nắm tình hình, tiếp tục theo dõi, tham mưu triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra.



PHƯƠNG LINH