Gia Lai: Tiếp tục phong tỏa, giám sát y tế chặt tại làng Kte

(GLO)- Ngày 12-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn số 175/CV-BCĐ về việc tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát, sàng lọc, giám sát y tế để phòng-chống dịch Covid-19.





Theo đó, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND, Ban chỉ đạo phòng-chống dịch các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số công tác trọng tâm sau:



Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo lực lượng chức năng Tổ Covid cộng đồng giám sát thường xuyên, chặt chẽ người từ các địa phương có dịch về địa bàn của mình; quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Chủ tịch UBND-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch của tỉnh nếu để xảy ra sai sót trong quản lý cách ly tại nhà, để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Tổ phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại làng Kte (xã Hbông, huyện Chư Sê). Ảnh: Như Nguyện



Sở Y tế kịp thời cấn chỉnh công tác chuyên môn của các Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19, có biện pháp xử lý ngay đối với lãnh đạo, cá nhân của các đơn vị chuyên môn nếu buông lỏng, để xảy ra sai sót, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; thống nhất với Ban chỉ đạo cấp huyện, các Trung tâm Y tế trong việc ban hành các quyết định cách ly, đối tượng, thời gian và việc giám sát cách ly y tế; thống nhất với các chốt kiểm soát của tỉnh về quy trình, điều kiện kiểm soát dịch tễ, việc cho các phương tiện giao thông, công dân đi vào địa bàn tỉnh và việc quản lý phương tiện giao thông, công dân khi vào và ra khỏi địa phận tỉnh đảm bảo đồng bộ, thống nhất chặt chẽ đúng quy định và thông suốt. Nếu khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh tháo gỡ ngay.



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ hơn nữa các khu cách ly tập trung đảm bảo đúng quy định, không để lây nhiễm chéo dịch bệnh trong khu cách ly; thống nhất cùng Sở Y tế, các địa phương tổ chức cách ly tập trung đảm bảo quy định, có quy trình, tổ chức hợp lý, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; công khai các quy định, chế độ để công dân chấp hành, đồng thuận thực hiện tốt việc cách ly y tế; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



Sở Công thương, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát, giám sát công tác phòng-chống dịch tại các chợ, siêu thị, khu, cụm công nghiệp, nhà máy, nơi tập trung đông người; yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong phòng-chống dịch.



Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng-chống dịch các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt di biến động dân cư; chỉ đạo các lực lượng của địa phương nhất là y tế, công an, quân sự, các phòng, ban, Mặt trận, đoàn thể, Tổ Covid cộng đồng tiến hành rà soát, lập danh sách, phân loại đối tượng tất cả người đi từ các tỉnh, thành phố về địa phương, nhất là từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Phú Yến... để thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp, kịp thời phát hiện, truy vết, khoanh vùng, ngăn chặn dịch hiệu quả. Lập danh sách toàn bộ công dân đang cách ly tại nhà về từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Phú Yên... để các đơn vị y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Tổ chức triển khai nghiêm túc và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 của tỉnh tại Thông báo số 121/TB-VP ngày 8-7-2021 của Văn phòng UBND tỉnh.



Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh việc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định, không chấp hành nguyên tắc chống dịch, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.



Sở Thông tin và Truyền thông; các báo, đài tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền các biện pháp phòng-chống dịch của tỉnh; thông tin kịp thời đến người dân về tình hình dịch Covid-19 để người dân bình tĩnh, chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.



Trên cơ sở kết quả xét nghiệm các đối tượng F1, F2 và xét nghiệm diện rộng cộng đồng; đánh giá các yếu tố dịch tễ có liên quan, theo đề nghị của Sở Y tế, Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh thống nhất giao Ban chỉ đạo phòng-chống dịch huyện Chư Sê tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch trên địa bàn như sau: Dỡ bỏ khoanh vùng tạm thời xã Hbông, Trạm Y tế xã Hbông, tiếp tục hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe, báo cáo nhân viên y tế khi có dấu hiệu bất thường. Việc lập và vận hành các chốt kiểm soát phòng dịch tại huyện do Ban chỉ đạp cấp huyện quyết định. Tiếp tục phong tỏa, giám sát y tế chặt làng Kte trong vòng 14 ngày (kể từ ngày ra Quyết định), thực hiện lấy mẫu tầm soát theo quy định; giao Trưởng ban chỉ đạo phòng-chống dịch huyện Chư Sê tổ chức các biện pháp phong tỏa chặt chẽ, hỗ trợ các điều kiện, nhu yếu phẩm thiết yếu, quan tâm động viên tuyên truyền bà con an tâm, phối hợp chấp hành tốt trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.



PHAN KIỂU