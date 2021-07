Gia Lai phấn đấu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 92% dân số từ 18 tuổi trở lên

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh.

Cuộc họp nhằm thống nhất điều chỉnh về kế hoạch, đối tượng, phân bổ vắc xin, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai chiến dịch tiêm chủng, phân công nhiệm vụ cho 5 tiểu ban trong Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh.

Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, trong quý IV-2021, Gia Lai sẽ tiêm vắc xin Covid-19 cho 92% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo đó, Bộ Y tế dự kiến phân bổ cho tỉnh Gia Lai năm 2021 là 1.760.170 liều, trong đó, tháng 7-2021 được phân bổ 149.710 liều và dự kiến phân bổ từ tháng 8 đến tháng 12 là 1.610.460 liều. So với kế hoạch tiêm vắc xin của tỉnh xây dựng trước đó, số vắc xin được cấp về và số người được tiêm sẽ tăng cao so với kế hoạch trước nên cần có sự điều chỉnh phù hợp, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh đã có nhiều ý kiến, thảo luận, đề xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị: Nếu vắc xin cấp về theo từng đợt, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ điều phối tiêm đến cấp huyện; nếu cấp về theo kế hoạch 1.760.170 liều thì mở rộng chiến dịch tiêm đến cấp xã ở 306 điểm. Theo đó, giao Tiểu ban an toàn tiêm chủng, Tiểu ban tiêm chủng phối hợp, chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh trước, trong và sau tiêm chủng, tránh tập trung đông người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong chiến dịch tiêm chủng cần triển khai sớm. Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Sở Y tế để thống nhất đảm bảo công tác nhập dữ liệu triển khai chiến dịch tiêm chủng. Đối với Tiểu ban tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin làm tốt việc tổ chức tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng Covid-19 tại các điểm tiếp nhận khi Quân khu 5 bàn giao và bảo quản tại kho do Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) quản lý hoặc các địa điểm huy động khi cần thiết. Chỉ đạo tổ chức vận chuyển vắc xin phòng Covid-19 từ các địa điểm bảo quản đến các địa điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định về quản lý vắc xin. 5 tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh hoạt động đồng bộ, đồng thời đề xuất các ban, ngành, đoàn thể có sự phối hợp trong việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng đảm bảo yêu cầu đề ra. Sở Tài chính rà soát, điều chỉnh về ngân sách cho phù hợp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phải luôn sẵn sàng, vắc xin về đến đâu triển khai đến đó để kịp thời tiêm cho người dân trong thời gian sớm nhất, tạo miễn dịch cộng đồng phòng-chống dịch bệnh. Về kế hoạch tiêm đợt 5, quan điểm là các đối tượng đã tiêm mũi 1 ưu tiên tiêm tiếp mũi 2; ưu tiên toàn bộ cho lực lượng tuyến đầu và lực lượng chuẩn bị ra tuyến đầu. Sở Y tế rà soát toàn bộ lực lượng y tế nghỉ hưu có thể tham gia chống dịch, đưa vào danh sách sẵn sàng tiêm vắc xin để khi có tình huống cấp bách vẫn đảm bảo lực lượng tham gia phòng-chống dịch. Ngoài ra, ưu tiên tiêm cho các cơ quan hành chính nhà nước, các dịch vụ thiết yếu, lực lượng cung ứng hàng hóa, giao thông…

