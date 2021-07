Gia Lai hạ mức áp dụng từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 cho các huyện thị phía Đông

(GLO)- Ngày 27-7, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 154/TB-VP về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế.





Theo đó, sáng 27- 7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì làm việc với Sở Y tế (cơ quan Thường trực BCĐ phòng-chống Covid-19 tỉnh) để triển khai một số công tác phòng-chống dịch thời gian tới. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kết luận như sau:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát tại Bệnh viện 331 chiều 23-7. Ảnh: Như Nguyện





Đối với việc chuẩn bị Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, thống nhất giao Sở Y tế xây dựng các quy trình để lên kế hoạch chuẩn bị Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại cơ sở được trưng dụng của Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai (địa chỉ 132B Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Sở Y tế có trách nhiệm thống nhất với Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai về sử dụng tần suất cơ sở vật chất, con người, quy trình của cơ sở này. Hồ sơ đề xuất thành lập gửi về UBND tỉnh trước 10 giờ ngày 28-7-2021. Trong quá trình vận hành nếu có vướng mắc, phối hợp với Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai để xử lý, nếu vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.



Về kích hoạt các khu cách ly tập trung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất để kích hoạt khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, Trường Dạy nghề số 1, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Làm việc với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 để thống nhất kích hoạt Trường dạy nghề 21 và dự lường các tình huống để có phương án kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung theo từng tình huống phù hợp với 2 thực tế. Báo cáo BCĐ, UBND tỉnh nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc. Kiểm soát chặt chẽ việc cách ly y tế của công dân, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong khu cách ly, không để lây nhiễm chéo cũng như mất an toàn trong khu cách ly; xử lý nghiêm nếu có vi phạm.



Đối với 5 huyện phía Đông Nam và huyện Kbang: Thị trấn Kbang và làng Tà Kơ (xã Sơ Pai, huyện Kbang) đã áp dụng khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các điểm dịch tễ có liên quan các ca bệnh ngày thứ 5 (từ 11 giờ ngày 22-7-2021). Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đánh giá, rà soát đối tượng để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong ngày thứ 7 (ngày 29-7-2021) và ngày thứ 14 (ngày 3-8-2021) để đánh giá và tham mưu BCĐ tỉnh để triển khai các biện pháp tiếp theo. Các huyện Krông Pa, Ia Pa và thị xã Ayun Pa tiếp tục phong tỏa nhà của ca bệnh N.L.T.N. (mã bệnh nhân 46344, tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) và nhà của ca bệnh L.T.T.L. (mã bệnh nhân 46342, tại tổ 2, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) cho đến khi có thông báo mới. Hạ mức áp dụng các biện pháp phòng- chống dịch theo nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ xuống thực hiện triển khai áp dụng các nội dung theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thị xã Ayun Pa; vùng trung tâm huyện Ia Pa, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa bắt đầu từ 0 giờ ngày 28-7-2021. Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh rà soát lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đánh giá lại vào ngày thứ 14 (ngày 31-7-2021) để tham mưu BCĐ tỉnh triển khai các biện pháp tiếp theo.



Về công tác truy vết, xét nghiệm tại TP. Pleiku, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục tổ chức truy vết thật kỹ, không được bỏ sót đối tượng, lấy mẫu cho các đối tượng F1, F2 trên địa bàn thành phố; khẩn trương lên phương án, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho các đối tượng tại chợ Bà Định (đường Nguyễn Trãi, phường Yên Đổ), Trung tâm Thương mại Pleiku, khu vực chợ đêm (đường Nguyễn Thiện Thuật) và Siêu thị điện máy Chợ Lớn (đường Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn). Sở Y tế hướng dẫn cho Trung tâm Y tế của các huyện, thị xã, thành phố các văn bản về phòng-chống dịch Covid-19 của BCĐ quốc gia đối với nội dung hoạt động quản lý các đối tượng F2 trên địa bàn; điều phối nhân lực y tế trong toàn tỉnh để hỗ trợ cho các Trung tâm Y tế hiện nay đang thiếu nhân lực so với yêu cầu phòng-chống dịch Covid-19, nhất là Trung tâm Y tế TP. Pleiku.



Về kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh rà soát đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 để đề xuất điều chỉnh kế hoạch (lưu ý ưu tiên cho cán bộ y tế phục vụ tại Bệnh viện điều trị Covid-19, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, lực lượng tuyến đầu phòng-chống dịch; các đối tượng đến hạn tiêm mũi 2; lực lượng vận tải, cung ứng hàng hóa thiết yếu). Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có chức năng tiêm chủng tổ chức tiêm đảm bảo an toàn; thực hiện báo cáo và cập nhật thông tin theo quy định của Bộ Y tế.



