Gia Lai: 6 tháng đầu năm 2021 xảy ra 18 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 2,6 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 2-7, Công an tỉnh Gia Lai tham gia hội nghị trực tuyến do Bộ Công an tổ chức nhằm sơ kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) 6 tháng đầu năm 2021.





Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, ngăn chặn cháy tại các cơ sở trong khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư. Đồng thời, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời nhiều vụ cháy, sự cố, tai nạn. Ngoài ra, đã đề xuất chỉnh sửa, điều chỉnh các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế công tác PCCC và CNCH, tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay trong phong trào toàn dân PCCC và CNCH.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thúy Trinh



Tại Gia Lai, tình hình cháy nổ giảm cả về số vụ, tính chất, hậu quả so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, đã xảy ra 18 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 2,6 tỷ đồng (giảm 14 vụ, 1 người chết, 1 người bị thương, tài sản thiệt hại giảm 20,2 tỷ đồng). Để giảm thiểu những nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ, nhất là vấn đề an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra 654 cơ sở, nhắc nhở, kiến nghị 1.811 hạn chế, thiếu sót về PCCC, xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp với số tiền 12,8 triệu đồng. Bên cạnh đó, đã phối hợp tổ chức thực tập 22 phương án PCCC và CNCH; 9 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC với 515 người tham gia; xây dựng 7 phóng sự, 15 tin bài tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tổ chức 21 buổi tuyên truyền về PCCC, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước với khoảng 3.514 người tham dự.



Hội nghị đã thảo luận và thống nhất một số phương hướng công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, lực lượng PCCC và CNCH Công an các địa phương tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra, trong đó chú trọng thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kho tàng…



THÚY TRINH-NÔNG HÒA