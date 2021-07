Công an tỉnh và chủ đầu tư dự án điện gió ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự

(GLO)- Chiều 1-7, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai và chủ đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Ánh

Toàn tỉnh hiện có 163 dự án điện gió và điện mặt trời, tổng công suất 21.875 MW, với tổng vốn dự kiến trên 539 ngàn tỷ đồng. Đối với 17 dự án điện gió được phê duyệt, đến nay có 16/17 dự án đang được đầu tư, thi công tại 6 huyện, thị xã gồm: Ia Grai, Đak Đoa, Chư Prông, Kông Chro, Chư Pưh và thị xã An Khê.



Quá trình khởi công, xây dựng đã xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự tại cơ sở như: người dân yêu cầu dừng xe ô tô vào công trường; kiến nghị, phản ánh về tiếng ồn, khói bụi, ảnh hưởng đến sinh hoạt, năng suất cây trồng; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; công tác quản lý lao động là người nước ngoài…



Tại hội nghị, các đơn vị đã tập trung trao đổi, thống nhất ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh với 13 chủ đầu tư (16 dự án) về các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự để các dự án được triển khai xây dựng, vận hành hiệu quả theo đúng tiến độ đề ra.



LÊ ÁNH