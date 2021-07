Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

(GLO)- Sáng 24-7, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến chúc mừng, tặng bằng khen và thưởng nóng số tiền 30 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án ma túy.

Ảnh: Lê Ánh

Báo cáo công tác đấu tranh chuyên án nêu rõ, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, vào lúc 0 giờ ngày 21-7-2021, tại khu vực đường liên xã thuộc làng Rồi (xã Ia Phí, huyện Chư Păh), Công an tỉnh đã triển khai lực lượng bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy đá gồm: Dương Hồng Thái (SN 1988, trú tại thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai)-đối tượng cầm đầu; Lê Trang Mỹ Dung (SN 1989, vợ Thái); Nguyễn Thị Mai Linh (SN 1999, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku); Nguyễn Huy Toàn (SN 1989, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) và Hà Công Tuấn (SN 2001, trú tại thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1,2 kg ma túy đá, 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 5 viên đạn, 16 viên đạn AK, 1 xe ô tô bán tải, 79,5 triệu đồng, 6 điện thoại di động và một số tang vật liên quan. Đây là vụ án có số lượng ma túy đá thu giữ được lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBDN tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và chúc mừng chiến công của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát ma túy tiếp tục phát huy bản lĩnh nghiệp vụ, triệt phá thành công nhiều chuyên án khác, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, quyết tâm giữ vững cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Lãnh đạo Công an tỉnh cần có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời, phù hợp với những cá nhân, quần chúng tốt đã hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ của ngành Công an phải kết hợp với các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.

LÊ ÁNH