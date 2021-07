Chư Prông: Xe tải chở than bốc cháy ngay trước cây xăng

(GLO)- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp cùng Công an huyện Chư Prông xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe tải xảy ra tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông.

Lực lượng cứu hỏa khẩn trương dập tắt đám cháy. Ảnh: Văn Bính

Theo đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 30-7, anh Nguyễn Phú Cường (SN 1980, trú tại huyện Đức Cơ) điều khiển xe ô tô tải chở than BKS 43C-237.12 đến đổ xăng tại cây xăng số 6 (thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn). Đổ xăng xong, khi đang chờ trả tiền thừa thì anh phát hiện khói và lửa bốc ra từ số than trên thùng xe. Anh Cường đã điều khiển chiếc xe ra khỏi khu vực cây xăng rồi cùng nhân viên tại đây và Công an xã Bàu Cạn khẩn trương sử dụng phương tiện tại chỗ để dập tắt đám cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã cử 2 xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã gây thiệt hại 1 lượng than trị giá khoảng 6 triệu đồng, chiếc xe tải bị thiệt hại không đáng kể.

VĂN NGỌC