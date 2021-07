Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Cần xem xét khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh

(GLO)- Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai với Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku vào sáng 25-7 về công tác phòng-chống dịch bệnh.





Đồng chủ trì cuộc họp có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến sáng 25-7. Ảnh: Như Nguyện



Đã có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng TP. Pleiku



Thông tin tại cuộc họp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Liên quan đến ca bệnh H.V.Đ. (bệnh nhân 95028), sáng 25-7, đã ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 là người nhà của bệnh nhân 95028 (cùng thường trú tại 13/1 Hai Bà Trưng, tổ 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Theo đó, 3 bệnh nhân gồm: H.V.A. (SN 2004), N.T.M.T. (SN 1993) và T.T.Q. (SN 1943). Qua các ca mắc mới ghi nhận cho thấy, đã có sự lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng tại TP. Pleiku.



Các ca bệnh trên có liên quan đến bệnh nhân N.G.T. (mã số bệnh nhân 37610), đây là ca bệnh nằm trong chùm ca bệnh của Khánh Hòa. Hiện chùm ca bệnh này đã phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra, truy vết, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh xác định, bệnh nhân 95028 là F1 của ca bệnh 36712 (không phải là F2 như khai báo của bệnh nhân 95028). Đến sáng 25-7, ngành chức năng đã truy vết được 51 trường hợp F1, 82 trường hợp F2 và hiện đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan ca bệnh 95028.



Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế thông tin: Ngay sau khi phát hiện ca bệnh 95028, trong ngày 24-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thành phố đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống theo quy định; tiến hành phong tỏa, phun khử khuẩn các điểm dịch tễ liên quan ca bệnh, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm… Đối với các trường hợp F1 cách ly tập trung, F2 cách ly chặt chẽ tại nhà theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt 525 trường hợp vi phạm các quy định phòng-chống dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 680 triệu đồng.



Về việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương-cho biết: Sở đã rà soát, kích hoạt và xây dựng kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa và sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Với phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo cung ứng hàng hóa trên địa bàn với mức độ cao, nhất là khi tỉnh triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua rà soát có trên 65 doanh nghiệp đầu mối về phân phối, trên 115 doanh nghiệp thực hiện phân phối hàng hóa, 94 chợ dân sinh và hàng chục cửa hàng, siêu thị và hàng ngàn hộ kinh doanh sẵn sàng cung ứng hàng hóa. Hiện số hàng hóa dự trữ tại tỉnh trên 10 ngàn tỷ đồng cùng với nguồn lương thực, thực phẩm sản xuất tại tỉnh… đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân, đảm bảo vận chuyển hàng hóa không để đứt gãy.



Xem xét khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh



Qua nghe các báo cáo, ý kiến, đề xuất tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên chỉ đạo: Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức toàn tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên phải làm gương và thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng-chống dịch; đồng thời tiếp tục tuyên truyền Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch, nhất là thông điệp 5K. Qua báo cáo cho thấy, đã có lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn TP. Pleiku. Đối với tổ dân phố 1 (phường Tây Sơn) phải xem đây như là 1 ổ dịch; phải khoanh vùng các địa điểm dịch tễ có liên quan. Đề nghị Công an xem xét khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh để cảnh tỉnh cho các trường hợp khác.



Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, qua đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và của TP. Pleiku, đề nghị TP. Pleiku nghiên cứu thực hiện các quy định theo tinh thần Chỉ thị số 15 cho đến khi có thông báo mới. Nếu phải thực hiện theo Chỉ thị số 15 thì cần đảm bảo cung ứng hàng hóa tránh để người dân hoang mang, lo lắng; các cấp, ngành phải cam kết với Nhân dân về việc cung ứng đầy đủ hàng hóa, người dân không cần phải tích trữ lương thực, hàng hóa. Đồng thời yêu cầu kích hoạt thành lập bệnh viện riêng điều trị Covid-19, không để chung trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tập trung điều trị bệnh nhân Covid; nhằm tránh lây nhiễm chéo trong khu vực điều trị và trong bệnh viện, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch. Đối với các khu vực cách ly phải làm tốt phòng-chống lây nhiễm chéo.



Bình tĩnh, đồng hành chống dịch trong điều kiện mới



Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp trong cả nước nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng; vì vậy phải quyết liệt trong công tác phòng-chống dịch. Trong công tác phòng-chống dịch phải nghiên cứu kỹ các hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo tỉnh cũng như ngành Y tế và vận dụng cho đúng. Hiện nay, cần phải tuyên truyền cho người dân hiểu dù có tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì vẫn còn có khả năng mắc Covid; vì vậy không thể chủ quan, lơ là, vẫn phải thực hiện nguyên tắc 5K.



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Theo Chủ tịch UBND tỉnh, tất cả hoạt động phòng-chống dịch phải có sự đồng hành trong điều kiện mới. Khi nhận diện được tình hình bất an trong dân thì phải lập tức có các phương án thông tin tuyên truyền cho người dân an tâm, không hoang mang, bình tĩnh, đồng hành trong công tác phòng-chống dịch. Trong các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu phải đảm bảo, không để đứt gãy các hoạt động sản xuất. Đặc biệt, tại các chợ dân sinh phải thực hiện công tác phòng-chống dịch nghiêm ngặt.



Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khi có các ca nhiễm trong cộng đồng thì lập tức khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp để xử lý từ bên trong rồi mở rộng ra bên ngoài và thực hiện truy vết, cách ly lấy mẫu cộng đồng nhanh chóng. Đối với các trường hợp F1 cách ly tập trung do quân đội quản lý, đảm bảo phân luồng chia từng phân khu riêng cho các đối tượng nguy cơ cao, phòng-chống lây nhiễm chéo; các F2 cách ly tại nhà và các địa phương phải giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà theo đúng quy định.



Đối với ngành Y tế, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết yếu, trang-thiết bị, thuốc men… phục vụ phòng-chống dịch, không để thiếu; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt các bệnh viện điều trị Covid-19. Gắn với công tác phòng-chống dịch thì đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin, tiêm an toàn tạo miễn dịch cộng đồng và phấn đấu đến quý I-2022 đạt 70% người dân trong tỉnh được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Lực lượng Y tế TP. Pleiku tiến hành phun khử khuẩn khu vực bệnh nhân H.V.Đ. (bệnh nhân 95028) sinh sống ở tổ 1, phường Tây Sơn. Ảnh: Như Nguyện



Đối với công tác phòng-chống dịch khu vực biên giới cần tiếp tục quản lý, triển khai chặt chẽ. Trong công tác phòng-chống dịch cần ứng dụng ngay các công nghệ thông tin để truy vết; triển khai ngay các phương án làm việc trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị nhất là các cơ quan trên địa bàn TP. Pleiku, hạn chế tối đa việc tập trung đông người, trừ các trường hợp đặc biệt.



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành kêu gọi người dân, những người có tiếp xúc với các đối tượng F0, F1, F2… tự giác liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế. Người dân không hoang mang, lo sợ mà cần tin tưởng vào sự điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng chung tay đồng hành trong công tác phòng-chống dịch. Đối với TP. Pleiku, các nơi đang khoanh vùng, phong tỏa, cách ly thì Mặt trận, các đoàn thể của thành phố, của tỉnh đảm bảo các nguồn cung ứng, huy động hỗ trợ vật chất cho người dân an tâm thực hiện cách ly theo quy định. TP. Pleiku rà soát, thực hiện các biện pháp theo tinh thần Chỉ thị số 15 vào lúc 0 giờ ngày 26-7. Trong ngày 25-7, các lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương truy vết đối với các trường hợp F1, F2 và truy vết mở rộng trong cộng đồng, xác định hết các trường hợp tiếp xúc và lấy mẫu xét nghiệm; từ đó có đánh giá toàn diện tình hình dịch bệnh nhằm kịp thời triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp.



NHƯ NGUYỆN