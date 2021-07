Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 họp rà soát nhiệm vụ

(GLO)- Chiều 5-7, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã họp rà soát nhiệm vụ được giao của các thành viên nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, khách quan, chất lượng và đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hồng Thi



Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), thời gian qua, Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai các khâu tổ chức kỳ thi đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị về nhân lực, vật lực, tập huấn nghiệp vụ thi đã cơ bản hoàn tất.



Cùng với đó, công tác đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được chú trọng thực hiện. Tính đến ngày 1-7, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi và 86,7% thí sinh đã khai báo y tế điện tử. Sở GD-ĐT đang tiếp tục gửi thông tin, số liệu khai báo y tế đến các đơn vị đăng ký dự thi để đôn đốc, nhắc nhở việc khai báo y tế đạt 100% đối tượng phải khai báo. Tính đến ngày 5-7, toàn tỉnh có 4 cán bộ coi thi và 38 thí sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 không thể thực hiện nhiệm vụ coi thi và dự thi; Sở GD-ĐT đã điều động giáo viên thay thế.



Hiện 39/39 điểm thi đã, đang và tiếp tục dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực tổ chức thi; hoàn tất việc phun hóa chất khử khuẩn trước và sau ngày thi. 100% điểm thi đã bố trí khu cách ly tạm thời, chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn phòng dịch và ứng phó nếu có tình huống cán bộ coi thi, thí sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe...



Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo cũng thông tin nhanh về công tác phối hợp chuẩn bị cho kỳ thi của đơn vị, địa phương mình; đồng thời tập trung tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để kỳ thi THPT năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thi



Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm trực tiếp trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc chuyên môn; khắc phục những tồn tại, thiếu sót của kỳ thi năm 2020. Các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ thi rộng rãi đến toàn dân. Ngành Công an phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Thanh tra tỉnh phối hợp cùng Thanh tra Sở GD-ĐT thực hiện tốt khâu giám sát, kiểm tra trong kỳ thi; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan nếu có.



Sở Thông Tin và Truyền thông tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, ngăn chặn việc sử dụng thiết bị công nghệ cao trong kỳ thi; đồng thời giám sát chặt chẽ các cơ sở photocopy để tránh tình trạng in sao, phát tán đề thi trái quy định. Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm theo phân công của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát các điều kiện chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại địa phương và kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo; đảm bảo an toàn cho thí sinh trong điều kiện dịch bệnh và mưa bão; tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho tất cả thí sinh tham gia dự thi; hỗ trợ điểm thi vận chuyển đề thi, bài thi...



Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế giám sát chặt chẽ dịch tễ của toàn bộ những người làm công tác thi và thí sinh, báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh vào 15 giờ ngày 6-7, nhất là đối với những thí sinh hết thời gian cách ly y tế tại nhà trong ngày 6-7.

HỒNG THI