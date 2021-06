Quyết liệt chặn dịch từ cửa ngõ

(GLO)- Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường lực lượng, tích cực phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương tái lập chốt kiểm soát phòng-chống dịch tại các cửa ngõ của tỉnh.





Thực hiện Công văn số 90/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, 4 chốt kiểm soát phòng-chống dịch tại các cửa ngõ của tỉnh được khôi phục hoạt động từ ngày 31-5. Trong đó, chốt 1 ở đầu đèo An Khê trên tuyến quốc lộ 19 đoạn ranh giới giữa tỉnh Gia Lai và Bình Định; chốt 2 ở gần Trạm Sao Mai (huyện Chư Păh) trên tuyến quốc lộ 14 đoạn ranh giới giữa tỉnh Gia Lai và Kon Tum; chốt 3 ở khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh) trên tuyến quốc lộ 14 đoạn ranh giới giữa tỉnh Gia Lai và Đak Lak; chốt 4 ở xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa) trên tuyến quốc lộ 25 đoạn ranh giới giữa tỉnh Gia Lai và Phú Yên.

Lực lượng y tế phun thuốc khử khuẩn các phương tiện đi từ vùng dịch qua địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Ánh



Các đơn vị cử lực lượng tham gia chốt kiểm soát phòng-chống dịch gồm: Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã An Khê, huyện Chư Pưh, Chư Păh và Krông Pa. Các chốt phân công lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát liên tục 24/24 giờ. Theo đó, 68 cán bộ, nhân viên tại 4 chốt có nhiệm vụ dừng, kiểm tra công tác phòng-chống dịch bệnh, đo thân nhiệt, khai báo y tế và tiến hành xử lý đối với các trường hợp không chấp hành quy định về phòng-chống dịch Covid-19.



Theo ghi nhận của chúng tôi tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch số 3, trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt người, phương tiện vận tải khách đi qua đây. Lực lượng chức năng phải căng mình điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt theo quy định. Tài xế Nguyễn Văn Tùng chia sẻ: “Tôi rất ủng hộ việc dừng phương tiện để kiểm tra y tế đối với hành khách. Chỉ mất chút thời gian nhưng việc này giúp đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân mỗi người và cộng đồng”.



Bên cạnh các cá nhân, đơn vị chấp hành tốt thì vẫn có doanh nghiệp chủ quan, lơ là, không chấp hành quy định về phòng-chống dịch. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 1-6, tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch số 3, lực lượng chức năng phát hiện xe khách của hãng Việt Tân Phát đang chở nhiều hành khách đi từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai. Mặc dù trước đó, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận tải khách tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh và ngược lại từ 0 giờ ngày 31-5. Thiếu tá Nguyễn Duy Phẩm-Tổ trưởng chốt kiểm soát phòng-chống dịch số 3-cho biết: “Sau khi phát hiện vi phạm, chúng tôi đã lập biên bản xử phạt nhà xe này về lỗi vận chuyển hành khách nhưng không có lệnh vận chuyển; đồng thời tiến hành các biện pháp phòng-chống dịch đối với phương tiện và hành khách trên xe”.

Lực lượng y tế đo thân nhiệt tài xế đi từ vùng dịch qua địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Ánh



Tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch số 1, lượng người và phương tiện qua lại cũng rất lớn. Sau khi phun khử khuẩn 3 chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa đi từ Quảng Ngãi về Gia Lai, anh Trần Xuân Trường-cán bộ y tế tại đây cho biết: “Do trời nắng nóng nên một số tài xế khai báo y tế hời hợt để nhanh chóng rời đi. Đối với những trường hợp như vậy, chúng tôi vừa kết hợp tuyên truyền, vừa yêu cầu khai báo đầy đủ, cụ thể, nêu rõ lịch trình di chuyển, tình trạng sức khỏe theo quy định”.



Nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch số 1, Thị Đoàn An Khê đã thành lập đội thanh niên tình nguyện phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt tại đây. Anh Vũ Hoài Nam-Bí thư Đoàn phường An Phú (thị xã An Khê) chia sẻ: “Khi đến đây, tôi thấy các đồng chí làm việc rất vất vả, điều kiện sinh hoạt tạm bợ, thiếu thốn, trong khi số lượng người và phương tiện qua lại nhiều. Được chung tay góp sức phòng-chống dịch Covid-19, tôi cũng như nhiều đoàn viên khác thấy rất tự hào. Chúng tôi mong rằng mỗi người dân đều nỗ lực, chia sẻ, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất”.



Từ ngày 27-4 đến nay, Công an toàn tỉnh đã triển khai hơn 200 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chốt chặn tại khu vực cách ly và tiến hành truy vết nhanh, triệt để hơn 370 trường hợp liên quan đến F2, F3. Các chốt kiểm soát phòng-chống dịch đã dừng hơn 4.000 lượt phương tiện, đo thân nhiệt trên 13.000 trường hợp. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cũng đăng tải, chia sẻ hơn 1.000 bài viết về công tác phòng-chống dịch trên không gian mạng; phối hợp tổ chức kiểm tra, tham mưu xử phạt hơn 600 trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 với số tiền trên 650 triệu đồng.



LÊ ÁNH