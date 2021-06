Gia Lai: Xây dựng kịch bản phát triển phù hợp với tình hình dịch bệnh

(GLO)- Chiều 28-6, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và đối ngoại 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm và thảo luận kịch bản phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình dịch Covid-19.

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá



Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện “mục tiêu kép”: vừa triển khai hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, vừa ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 9,7%, trong đó, nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 4,98%; công nghiệp-xây dựng tăng 24,53%; dịch vụ tăng 2,68%, thuế sản phẩm tăng 3,88%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 36.146 tỷ đồng, tăng 10,78% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.455 tỷ đồng, bằng 75,9% dự toán Trung ương giao, bằng 68,46% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 68,5% so với cùng kỳ năm trước. Vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn tỉnh gieo trồng được 77.090 ha, đạt 105,1% kế hoạch, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy



Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 (3 đợt) với tổng số 47.524 liều. Trong đợt dịch thứ 4 này, Gia Lai ghi nhận 4 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó, 1 ca phát hiện ngày 28-5 đã chữa khỏi, 3 ca còn lại đều đã được đưa vào trung tâm cách ly tập trung. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường giám sát, quản lý dân cư, thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng-chống dịch trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở các khu-cụm công nghiệp, các nhà máy tập trung nhiều lao động; cho hoạt động trở lại 4 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ vào tỉnh; kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung…



Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế; các chỉ tiêu giảm kế hoạch trong kịch bản tăng trưởng do tác động bởi dịch Covid-19; đồng thời, đề ra các giải pháp, kịch bản phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với phòng-chống dịch trong những tháng còn lại của năm 2021, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Phước Thành cho biết, mặc dù có những tín hiệu khả quan từ hoạt động xuất-nhập khẩu nhưng dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến ngành thương mại-dịch vụ rất nặng nề.



Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, hoạt động kiểm soát dịch sẽ gây đình trệ việc ký kết các đơn hàng trong thời gian tới, cản trở hoạt động xúc tiến thương mại-đầu tư; các ngành Giao thông-Vận tải, Du lịch thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Theo dự báo, tình hình dịch Covid-19 sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng. Vì vậy, Sở đã dự kiến 3 kịch bản tăng trưởng một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội nếu dịch Covid-19 kết thúc trong quý II hoặc quý III hay quý IV để phấn đấu thực hiện chỉ tiêu GRDP năm 2021 tăng 8% hay lần lượt giảm xuống 7,31% hoặc 6,72% theo từng quý. Thời gian đến, nếu dịch tiếp tục kéo dài thì ngành thương mại-dịch vụ khó hoàn thành kế hoạch đề ra.



Liên quan đến chỉ tiêu tiền sử dụng đất, thuê đất trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế cho rằng: Nguyên nhân chưa đạt tiến độ đề ra là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thị trường bất động sản giảm sút cả về số lượng và giá trị giao dịch; nhiều dự án tổ chức đấu giá nhưng lượng người tham gia ít, có dự án không có người tham gia; một số dự án đầu tư có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt, hiện có 5 xã, phường (Chi Lăng, Trà Bá, Hoa Lư, An Phú và Chư Á) phát hiện bệnh viêm da nổi cục và đã công bố dịch với 114 con bò mắc bệnh thuộc 80 hộ/15 thôn, làng.



Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm



Ông Lê Duy Định-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo-cho hay: Có 14.024 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và được bố trí tại 39 điểm thi với 616 phòng thi. Sở đã huy động 2.739 cán bộ, giáo viên phục vụ kỳ thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã hoàn tất. Bên cạnh việc bố trí cán bộ chuyên môn và tập huấn nghiệp vụ coi thi, Sở đã xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch Covid-19. Theo đó, các giáo viên coi thi, chấm thi đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, đồng thời triển khai phần mềm khai báo y tế cho tất cả giáo viên, học sinh tham gia kỳ thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Duy Định phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy



Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Dũng cho biết: Sở phối hợp với Cục Thuế tỉnh xây dựng kịch bản thực hiện số thu ngân sách năm 2021 là trên 6.200 tỷ đồng, đồng thời tính toán chi tiết các khoản thu, đề xuất một số biện pháp thu gắn liền với việc hoàn thành nhiệm vụ này. Theo đó, Sở tích cực phối hợp với các ngành, địa phương nghiên cứu, phân tích, đánh giá, nắm chắc các nguồn thu để tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng kịch bản thu ngân sách đảm bảo tình hình thực tế của từng địa phương, từng thời điểm cụ thể so với diễn biến tình hình dịch bệnh. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, rà soát các nguồn thu để triển khai các giải pháp thu phù hợp, phấn đấu đạt và vượt dự toán đề ra. “Các sở, ngành cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao đất, đấu giá đất, cho thuê đất. Trong số 30 dự án trọng điểm có 4 dự án của Sở với số thu tiền sử dụng đất là 420 tỷ đồng, các dự án còn lại nếu tháo gỡ nút thắt kịp thời thì số thu trên lĩnh vực này sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra”-ông Dũng khẳng định.



Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát tất cả các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm để xây dựng các giải pháp thực hiện. Đặc biệt, làm mọi cách không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn nhằm đảm bảo kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nhất là các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng nhằm thu hút nguồn lực đầu tư. “Liên quan đến sở, ngành nào thì phải có trách nhiệm hỗ trợ các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan để đảm bảo triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật từ việc xây dựng dự án đến triển khai thi công và hoàn thiện dự án. Song song với đó, cần tập trung triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản. Đến tháng 7, đơn vị, địa phương nào chưa triển khai thì chuyển vốn cho đơn vị khác, đảm bảo đến tháng 9 giải ngân được 60% nguồn vốn”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Công ty May Nhà Bè-Chi nhánh Gia Lai duy trì sản xuất trong tình hình dịch bệnh. Ảnh: Đức Thụy



Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung hoàn tất công tác quy hoạch 3 loại rừng để sớm trình HĐND tỉnh; các sở, ngành, địa phương liên quan tích cực phối hợp triển khai công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm người phá rừng lẫn người giữ rừng nếu phát hiện có sự tiếp tay cho lâm tặc. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong toàn dân, phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ người dân được tiêm phòng vắc xin đạt 70%. Để đạt được mục tiêu này, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt và công tác chuẩn bị phải thực hiện ngay từ bây giờ.



Liên quan đến công tác chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế xây dựng các phương án để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành Nông nghiệp và PTNT tập trung xử lý các ổ dịch bệnh trên gia súc, tránh tình trạng dịch chồng dịch; xây dựng các phương án phòng-chống lụt bão, an toàn hồ đập; tập trung thực hiện kế hoạch trồng rừng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và một số nhiệm vụ quan trọng khác trên các lĩnh vực văn hóa-xã hội, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2021.



MINH NGUYỄN