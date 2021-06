Gia Lai tiếp tục triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Chiều 30-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng-chống dịch trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.





Tại Gia Lai, từ ngày 28-5 đến nay đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện 1 trường hợp (ca bệnh 6601) đã xuất viện theo đúng quy định, còn 3 trường hợp (bệnh nhân 13486, 14247, 14348) đang được cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Các trường hợp trên đều là công dân đi về từ các địa phương có dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Từ ngày 28-5 đến hết ngày 30-6, Gia Lai đã truy vết được 105 trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính và truy vết 1.130 trường hợp F2. Hiện toàn tỉnh có 539 trường hợp đang cách ly tập trung tại 8 khu cách ly tập trung của tỉnh; 26 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế và 1.550 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà. Tỉnh đã tiến hành khảo sát 48 điểm cách ly tập trung khả năng tiếp nhận 6.882 công dân.



Thống kê qua 3 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19, toàn tỉnh được cấp 47.660 liều vắc xin, ngành Y tế đã hoàn thành tiêm 3 đợt cho 47.893 người, đạt 100,48%. Công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn theo quy định. Hiện tỉnh đang xây dựng kế hoạch triển khai tiêm đợt 4-2021 với 100.000 liều vắc xin.



Theo Sở Y tế, nhu cầu xét nghiệm Realtime PCR dịch vụ của một số doanh nghiệp, cá nhân rất nhiều do yêu cầu của một số địa phương trong công tác phòng-chống dịch; tuy nhiên hiện tại tỉnh chưa mở rộng xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa thực hiện xét nghiệm RT-PCR mà chỉ lấy mẫu chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai) thực hiện và trả kết quả. Để thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và CDC Gia Lai phải thống nhất mã hóa dịch vụ cận lâm sàng theo quy định của Bộ Y tế. Theo đó, CDC Gia Lai phải có mã số cơ sở thực hiện dịch vụ cận lâm sàng do Bộ Y tế cấp, tuy nhiên hiện nay, CDC Gia Lai chưa có mã số này.



Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành đã thảo luận về thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, về quy định cách ly, xét nghiệm, cho xuất viện bệnh nhân Covid, tổ chức cách ly… Ngoài ra, cuộc họp cũng dành nhiều thời gian thống nhất kinh phí, đầu mối quản lý kinh phí từ ngân sách để phòng-chống dịch; việc tiếp nhận, sử dụng, công khai kinh phí, các nguồn hỗ trợ, tài trợ cho phòng-chống dịch thời gian qua; triển khai chiến dịch tiêm chủng mở rộng phòng Covid-19.



Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình dịch tại Campuchia và các tỉnh, thành trong nước (trong đó, có các tỉnh lân cận với Gia Lai) diễn biến phức tạp nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập là rất lớn. Thực tế, Gia Lai đã ghi nhận 4 ca bệnh là các đối tượng đi về từ vùng dịch. Việc cần làm hiện nay là vẫn thực hiện cách ly tập trung với người từ vùng tâm dịch, vùng phong tỏa về. Sở Y tế hướng dẫn cụ thể thời gian xác định cách ly tập trung. Về xét nghiệm thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuy nhiên, để tầm soát sớm Covid-19 thì CDC Gia Lai tiếp tục xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ vào ngày thứ 3 để phát hiện sớm. Đối với các bệnh nhân Covid-19, sau 5 lần âm tính liên tục thì sẽ cho ra viện. Về giám sát y tế, cách ly tại nhà thì Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam thông tin tình hình dịch bệnh tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Sở Y tế, CDC Gia Lai liên thông phối hợp trao đổi thông tin với Sở Y tế, CDC các tỉnh, thành phố nắm bắt thông tin, có cơ chế trao đổi thông tin và xử lý nhanh chóng, kịp thời trong phòng-chống dịch. Sở Y tế triển khai hướng dẫn cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh về chủ động trong xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện thanh quyết toán BHYT theo quy định; cần khẩn trương nhanh chóng mua máy PCR để phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; khẩn trương tham mưu, đề xuất để có thể thực hiện xét nghiệm dịch vụ, thu phí xét nghiệm.



Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, về cách ly tập trung do quân đội chủ trì, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát đảm bảo vận hành theo quy định; quán triệt về các chế độ chính sách, rà soát các đối tượng khó khăn kịp thời tổng hợp, báo cáo để xem xét có sự hỗ trợ; tiếp tục rà soát việc lắp đặt camera để giám sát trong các khu cách ly tập trung… Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đề xuất để đảm bảo các điều kiện trực gác chốt chặn phòng-chống dịch tuyến biên giới. Đối với các tổ chốt chặn thì giao cho Sở Y tế và Công an tỉnh tham mưu, đề xuất cho Ban Chỉ đạo tỉnh về những gì cần thực hiện, bổ sung thêm để đảm bảo các điều kiện trong công tác phòng-chống dịch.



Đối với kế hoạch tiêm vắc xin sắp tới trong tháng 7 cần thực hiện theo tiến độ đề ra, đúng đối tượng, đúng quy định. Sở Y tế tổng hợp lại các nguồn đã nhận hỗ trợ trong phòng-chống dịch để thông tin về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để công khai đồng thời có thư cám ơn đến các đơn vị, cá nhân hỗ trợ.



NHƯ NGUYỆN