Gia Lai: Sơ kết tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6-2021

(GLO)- Sáng 1-6, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6-2021. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND TP. Pleiku.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

5 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 nhưng được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân, tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng-chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Tổ chức thành công và an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Diện tích, năng suất các cây trồng chủ lực vụ Đông Xuân 2020-2021, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng vốn đầu tư phát triển, thu ngân sách, kim ngạch xuất tăng so với cùng kỳ; các dự án kêu gọi đầu tư được đẩy nhanh tiến độ.



Tính đến nay, nông dân toàn tỉnh đã thu hoạch được 55.123 ha, đạt 97,2% diện tích gieo trồng (trừ diện tích mía và mì); tổng sản lượng lương thực ước đạt 176.208 tấn, bằng 104,1% kế hoạch, tăng 5.542 tấn so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 1.587,5 tỷ đồng; tính chung 5 tháng đầu năm đạt 9.227 tỷ đồng, bằng 37,21% kế hoạch, tăng 19,24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 6.700 tỷ đồng; tính chung 5 tháng đạt 30.440,5 tỷ đồng, bằng 36,24% kế hoạch, tăng 12,74% so cùng kỳ.



Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 55 triệu USD, tính chung 5 tháng đạt 270,2 triệu USD, bằng 44,3% kế hoạch, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn tháng 5 đạt 593,8 tỷ đồng; tính chung 5 tháng đầu năm ước đạt 2.739,8 tỷ đồng, bằng 60,18% dự toán Trung ương giao, bằng 54,29% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 56,1% so với cùng kỳ. Trong tháng, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án với tổng vốn đăng ký 11.479 tỷ đồng; tính chung 5 tháng đã chấp thuận chủ trương đầu tư 21 dự án, với tổng vốn đăng ký 15.871 tỷ đồng…



Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, UBND tỉnh đã công nhận thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thị xã An Khê và Ayun Pa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. Ngoài ra, tỉnh đã công nhận thêm 107 sản phẩm OCOP năm 2020, nâng tổng sản phẩm OCOP toàn tỉnh lên 149 sản phẩm (trong đó, 22 sản phẩm 4 sao và 127 sản phẩm 3 sao). Các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cũng đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.



Ngày 28-5, Gia Lai ghi nhận 1 trường hợp dương tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2 (bệnh nhân 6601 có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, tạm trú tại huyện Kông Chro; bệnh nhân đã được cách ly tập trung). Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức họp khẩn Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh với huyện Kông Chro và thị xã An Khê chỉ đạo thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm (lần 2) đối với tất cả các trường hợp F1 và xét nghiệm mẫu gộp đối với các trường hợp F2. Tăng cường lấy mẫu trọng điểm tại các khu vực nguy cơ cao và mẫu ngẫu nhiên đối với các khu vực dân cư lân cận, các khu công nghiệp, các dự án điện gió trên địa bàn huyện Kông Chro; lấy mẫu xét nghiệm lực lượng làm việc trong khu cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên thuộc Binh đoàn 15 (huyện Đức Cơ) và đến nay đều có kết quả đều âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá cao những kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm, dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tập trung thảo luận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc; đồng thời, đề ra các giải pháp, các kịch bản phát triển trong tình hình dịch bệnh nhằm đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra…



QUANG TẤN