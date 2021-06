Gia Lai ra mắt Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

(GLO)- Sáng 4-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ công bố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, Thượng tá Trần Trọng Sơn được điều động từ Phòng Cảnh sát Hình sự đến giữ chức Trưởng phòng. 3 Phó Trưởng phòng gồm: Trung tá Ngô Hữu Tuấn-Đội trưởng Đội Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu; Trung tá Đinh Văn Sơn-Đội trưởng Đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra về tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát Hình sự; Trung tá Phạm Vũ Nguyễn-Đội trưởng Đội An ninh Văn hóa-Thể thao-Thông tin và Truyền thông, phòng An ninh Chính trị nội bộ. Phòng được biên chế 3 đội công tác với 21 cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Trưởng phòng. Ảnh: Văn Ngọc



Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Đỗ Tiến Đông đã chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện về tổ chức, cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng nòng cốt thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên không gian mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.



Phát biểu giao nhiệm vụ cho đơn vị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, trước tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao chống phá an ninh chính trị, xâm phạm trật tự an toàn xã hội đang diễn biến rất phức tạp, việc thành lập phòng đã đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm trong tình hình mới. Đây cũng là một mốc son trong tiến trình xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Giám đốc Công an tỉnh công bố quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Văn Ngọc



Thiếu tướng Rah Lan Lâm cũng yêu cầu đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay các nhiệm vụ công tác, xây dựng quy chế công tác. Các đơn vị liên quan nhanh chóng phối hợp, giúp phòng xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành, khảo sát để kịp thời đầu tư trang thiết bị công tác.





Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được biên chế 3 đội công tác. Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, Công an tỉnh Gia Lai là đơn vị thứ 22/63 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.



VĂN NGỌC