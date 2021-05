Vụ cháy kho sơ chế chanh dây ở Chư Sê gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng

(GLO)- Chiều 17-5, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại nhà kho sơ chế chanh dây của ông Lê Hồng Tuệ tại tổ 4, thị trấn Chư Sê.

Chư Sê: Cháy lớn tại nhà kho sơ chế chanh dây

Nhà kho rộng khoảng 150 m2 đã bị thiệt hại nghiêm trọng sau vụ cháy. Ảnh: Văn Ngọc



Cũng theo đơn vị này, sau khi dập tắt hoàn toàn đám cháy, các lực lượng chức năng ước tính thiệt hại ban đầu của vụ cháy khoảng hơn 300 triệu đồng. Vụ cháy đã khiến 1 căn nhà cấp 4 cùng dây chuyền sản xuất và bảo quản chanh dây, 1 tấn chanh dây, các vật dụng gia đình bị ảnh hưởng nặng nề, một số bị thiêu rụi.



Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16-5, ngọn lửa đã bốc lên từ khu vực nhà kho sơ chế chanh dây rộng khoảng 150 m2. Tại thời điểm xảy ra cháy, trong nhà kho không có người, cửa khóa ngoài gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Sê đã cử 40 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường sử dụng 20 bình chữa cháy kết hợp máy bơm và giếng nước của các hộ dân lân cận để chữa cháy. Đồng thời, hỗ trợ người dân di dời tài sản, phong tỏa khu vực cháy để đảm bảo an toàn.



Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cũng điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Đến khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.



VĂN NGỌC