UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tăng cường phòng-chống dịch Covid-19 trong các khu/cụm công nghiệp

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 627/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong các khu/cụm công nghiệp.





Công nhân làm việc tại Nhà máy chế biến gỗ Nhất Hưng (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Theo đó, nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng-chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành: Y tế, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tất cả các khu/cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, công trường trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19, tự đánh giá mức độ an toàn Covid-19; kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống.



Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các khu/cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, công trường và những người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, nguyên liệu, nhiên liệu, suất ăn...); xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực.



LÊ HÀ