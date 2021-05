Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch: An Khê cần xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng-chống dịch

(GLO)- Chiều 10-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã An Khê.





Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Minh

Đoàn đã đi kiểm tra tại khu cách ly tập trung thuộc Trung tâm Y tế thị xã An Khê, kiểm tra việc cách ly tại nhà đối với người thân của 2 trường hợp liên quan tới ổ dịch Bar New Phương Đông (TP. Đà Nẵng) và làm việc với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phường An Phú, An Bình.



Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện UBND thị xã An Khê cho biết, từ ngày 29-4 đến 10-5, thị xã có 366 người về/đến địa phương. Trong đó, có 86 người trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch, 278 người về từ các tỉnh, thành phố khác và 2 người về thị xã sau khi hoàn thành cách ly tập trung.



Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Thị xã An Khê cần tăng cường chỉ đạo, điều hành và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, điều chỉnh công tác vận hành của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch để tăng tính hiệu quả. Cùng với đó, thị xã cần chú trọng công tác xử lý rác thải y tế; chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập khu cách ly đối với các chuyên gia nước ngoài khi đến thực hiện các dự án trên địa bàn các huyện, thị xã khu vực phía Đông tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã bổ sung thêm vật dụng cho lực lượng phòng-chống dịch, đôn đốc các xã, phường thực hiện nghiêm công tác phòng-chống dịch, đồng thời tăng cường truyền thông công tác phòng-chống dịch đến với người dân; kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm các quy định phòng-chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người.



NGỌC MINH