Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-5, đoàn kiểm tra do bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác phòng-chống dịch trên địa bàn xã Ia Blang (huyện Chư Sê) và làm việc với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Chư Sê.





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Chư Sê. Ảnh: Như Nguyện

Sau khi giám sát người cách ly tại nhà và làm việc với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch xã Ia Blang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh lịch yêu cầu Ban Chỉ đạo xã cần tiếp tục tăng cường công tác phòng-chống dịch; đề nghị ngành Y tế có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn xã trong công tác phòng-chống dịch. Ban Chỉ đạo xã cũng cần có phương án đảm bảo an toàn cho các cuộc tiếp xúc cử tri và bầu cử cũng như đảm bảo an toàn phòng-chống dịch trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Việc kiểm tra, xử phạt các vi phạm trong phòng-chống dịch phải thực hiện nghiêm.



Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo xã Ia Blang phải dự phòng các tình huống ứng phó khi chưa có dịch và khi có dịch xảy ra trên địa bàn; xây dựng kịch bản, phân công thực hiện nhiệm vụ và bố trí nhân lực phòng-chống dịch. Tổ chức giám sát chặt chẽ công dân từ các vùng dịch về cũng như việc cách ly tại nhà. Đối với các trường hợp cách ly, nếu xét thấy đủ điều kiện cách ly tại nhà thì mới ban hành quyết định, nếu không đảm bảo thì đề nghị đưa đi cách ly tập trung. Ngành Y tế phải tham mưu chặt chẽ; lưu ý việc quản lý và xử lý rác thải của người cách ly tại nhà theo đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19. Đối với tổ Covid cộng đồng phải có quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể…



Làm việc với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Chư Sê, sau khi nghe báo cáo về công tác phòng-chống dịch cũng như ý kiến, đề xuất của huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Dịch bệnh hiện nay diễn biến phức tạp, khó lường, ghi nhận biến chủng của Ấn Độ. Tại Việt Nam, chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày, dịch đã lan rộng 26 tỉnh, thành phố. Bộ Y tế đã kích hoạt phương án cao nhất trong phòng-chống dịch. Tại Campuchia, dịch đã lan rộng tới 25/26 tỉnh, thành. Gia Lai có đường biên giới với Campuchia, ngoài ra thời gian qua ghi nhận có nhiều đối tượng đi từ các ổ dịch về, vì vậy, nguy cơ bùng phát dịch đang hiện hữu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải) kiểm tra vấn đề công dân cách ly tại nhà ở xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Ảnh: Như Nguyện



Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Chư Sê xây dựng kịch bản, kế hoạch cụ thể, phải dự lường tình huống khi có dịch bệnh xảy ra. Các cấp, ngành phải phân công nhiệm vụ cụ thể, kịp thời ứng phó với các tình huống. Trong phòng-chống dịch phải có sự phối hợp đồng bộ và vận hành thông suốt. Tuyên truyền, vận động người dân không lơ là, chủ quan, luôn đề cao cảnh giác, kiểm soát được người đi về từ vùng dịch và các đối tượng có nguy cơ cao để kịp thời khoanh vùng, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý huyện Chư Sê cần giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà và xử lý rác thải của các trường hợp cách ly tại nhà phải đảm bảo yêu cầu phòng-chống dịch như hướng dẫn của Bộ y tế. Đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, củng cố và vận hành các tổ Covid cộng đồng, có quyết định thành lập tổ và phân công nhiệm vụ cụ thể. Về vận hành Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch, Ban Chỉ đạo huyện rà soát lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả và vận hành thông suốt toàn bộ; ứng dụng công nghệ thông tin, thành lập nhóm Zalo để điều hành chống dịch.

Ngành Y tế phải là đơn vị chủ lực, tham mưu chặt chẽ các vấn đề chuyên môn trong công tác phòng-chống dịch. Đối với vấn đề cách ly tập trung giao cho Quân đội vận hành; việc cách ly tập trung tại khách sạn phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch, có sự phối hợp với các đơn vị liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Chư Sê triển khai mạnh mẽ các giải pháp để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn.



NHƯ NGUYỆN