Lãnh đạo TP. Pleiku thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản

(GLO)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565-Dương lịch 2021, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các đoàn đi thăm một số vị giáo phẩm, chức sắc Phật giáo trên địa bàn.





Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Xuân Quang tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật

Đoàn do ông Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku dẫn đầu đã đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; đồng thời, thăm 2 vị là thành viên Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh gồm: Hòa thượng Thích Tâm Tường (chùa Bửu Thắng) và Hòa thượng Thích Giác Thành (tịnh xá Ngọc Phúc).



Các đoàn do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Sung, Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an thành phố thăm Hòa thượng Thích Trí Thạnh-thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thăm Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đoàn cũng đã thăm 2 vị là thành viên Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh gồm: Hòa thượng Thích Thanh Liên (chùa Thiền Sơn) và Hòa thượng Thích Thông Đạt (chùa Quang Minh)…

Đoàn công tác của Công an TP. Pleiku thăm Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật



Tại những nơi đến thăm, các đoàn đã gửi lời chúc mừng trân trọng đến toàn thể các vị giáo phẩm, chức sắc, tăng ni và bà con phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Đồng thời ghi nhận, biểu dương đồng bào Phật giáo đã phát huy tinh thần sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, luôn tích cực với các công tác từ thiện xã hội tại địa phương, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Đặc biệt, thời gian qua, tăng ni và phật tử đã dành nhiều nguồn lực cho công tác an sinh xã hội và góp phần vào công tác phòng-chống đại dịch Covid-19…



THANH NHẬT