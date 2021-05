Kông Chro: Khẩn trương khoanh vùng, truy vết, dập dịch Covid-19

(GLO)- Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-COV-2 phát hiện chiều 28-5 (bệnh nhân 6601) trú tại thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro. Ngày 29-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Kông Chro đã ra thông báo chỉ đạo triển khai một số nội dung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện Kông Chro chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng để kiểm soát dịch bệnh đối với các tuyến đường: Lê Hồng Phong: Đoạn từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đến Hội trường 15/9; Tuyến đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ tạp hóa Vân Nghĩa đến Hoa viên cây xanh trước Trụ sở HĐND&UBND huyện: Tuyến Nguyễn Huệ: Đoạn từ Nhà nghỉ Huế Thương đến hết Trường Mần non Tuổi thơ và đoạn từ nhà ông Hải Phú đến Chi nhánh Viettel Kông Chro và tuyến đường Anh Hùng Núp: Khu vực nhà nghỉ Hoàng Vương trước Trường THPT Hà Huy Tập.

Tạm dừng hoạt động đối với các hoạt động văn hoá, lễ hội, thể dục thể thao trong nhà và ngoài trời, các hoạt động tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn huyện đến khi có thông báo mới. Tạm dừng hoạt động đối với các dịch vụ ăn, uống vỉa hè; đối với các nhà hàng, quán ăn chỉ được bán mang về và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn không rời khỏi địa bàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp để thực hiện phòng chống dịch theo quy định. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về phòng, chống Covid-19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện. Tăng cường và chủ động hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm các nội dung về công tác phòng, chống Covid-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Vừa phải tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và vừa phải tập trung phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Huyện Kông Chro lập các chốt chặn phòng chống dịch. Ảnh: Lê Anh

Thực hiện cách ly y tế tập trung tại khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện đối với 12 trường hợp F1 có nguy cơ cao; cách ly tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện đối với 6 trường hợp F1 còn lại và các trường hợp F2 sinh sống tại số nhà 258 Nguyễn Huệ, thị trấn Kông Chro. Phối hợp với Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2 và những hộ gia đình trong khu vực lân cận. Rà soát nhu cầu vật tư, hóa chất, thuốc, trang thiết bị phòng hộ, khẩn trương thực hiện mua hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền mua, cấp để trang bị cho tất cả lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối và không được để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung. Đối với các trường hợp F1, F2 khai báo không trung thực, không đầy đủ về lịch trình di chuyển, quá trình tiếp xúc, thì sau khi hoàn thành cách ly tập trung, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Công an huyện và các đơn vị liên quan căn cứ vào các quy định hiện hành, tham mưu xử lý vi phạm đối với các trường hợp đó theo đúng quy định. Phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục truy vết tất cả các trường hợp F3, F4 để hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà và để chủ động, sẵn sàng khi có tình huống dịch bệnh phức tạp xảy ra, không để bị động, lúng túng. Phối hợp với lực lượng Sư đoàn bộ binh 2 trong việc phun thuốc khử khuẩn trên địa bàn thị trấn Kông Chro, xã Yang Trung, xã Chơ Glong, xã Yang Nam. Yêu cầu Công an huyện Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát đối với các chuyến xe đi từ vùng dịch về địa bàn huyện phải đưa về Trung tâm Y tế huyện để khai báo y tế trước khi trả hành khách. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2, F3, F4 liên quan đến bệnh nhân L.H.L.

LÊ ANH