Gia Lai triển khai cấp bách các biện pháp phòng-chống dịch, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử

(GLO)- Chiều 9-5, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp triển khai cấp bách các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.





Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), tính đến ngày 9-5, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6 trường hợp F1 tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19; 19 người về từ Bệnh viện K đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 143 trường hợp đi về từ vùng dịch hiện được cách ly tại nhà.

Đối với 2 trường hợp F1 tại thị xã An Khê có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch bar New Phương Đông (TP. Đà Nẵng) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Ngành chức năng đã điều tra xác minh 35 người liên quan đến 2 trường hợp này, 37 hành khách đi cùng chuyến xe đã được hướng dẫn các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Trong tuần sau, toàn bộ các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tiến hành tiếp xúc cử tri. Vì vậy, cần xây dựng ngay phương án đảm bảo an toàn phòng-chống dịch cho các cuộc tiếp xúc cử tri, dự phòng các phương án khi có ca dương tính xảy ra. Bên cạnh đó, hiện có 350 chuyên gia, lao động là người nước ngoài đang có mặt tại tỉnh thực hiện một số dự án điện gió. Việc quản lý các trường hợp này để vừa đảm bảo an toàn phòng-chống dịch mà không ảnh hưởng đến tiến độ các dự án cũng là vấn đề cần quan tâm.



Cuộc họp ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất của đại diện các sở, ban, ngành về triển khai công tác phòng-chống dịch, đặc biệt là trong đợt tiếp xúc cử tri và cuộc bầu cử sắp tới.



Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyên Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Đối với 2 ca F1 liên quan tới ổ dịch bar New Phương Đông tại Đà Nẵng, tuy đã có kết quả âm tính lần 1 nhưng không chủ quan. Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ hướng Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thị xã An Khê thực hiện các biện pháp phòng dịch. Đối với đối tượng nguy cơ cao từ vùng dịch thì tỉnh đã tổ chức cách ly tập trung, còn lại địa phương phải tổ chức cách ly tại nhà, giám sát nghiêm với các trường hợp liên quan; đồng thời phun khử khuẩn các điểm đến của 2 trường hợp F1 trên, tăng cường khai báo y tế đối với các đối tượng liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị CDC phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục điều tra dịch tễ. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thị xã An Khê củng cố hồ sơ, xem xét xử lý về hành vi trốn khai báo y tế đối với 2 trường hợp F1 trên.



Đối với kế hoạch phòng-chống dịch Covid-19 trong tiếp xúc cử tri, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo khuyến cáo Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh căn cứ tình hình thực tế từng địa phương để lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp; khuyến cáo tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến, tránh tập trung đông người, đảm bảo các nguyên tác phòng dịch theo hướng dẫn của Sở Y tế.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hiện tỉnh đã kết nối trực tuyến 4 cấp, do đó, công tác tiếp xúc cử tri có thể triển khai theo hình thức trực tuyến. Sở Thông tin và Truyền thông đã kích hoạt toàn bộ hệ thống hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở để đảm bảo cho công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Đề nghị Sở Y tế rà soát điều chỉnh Kế hoạch số 62 của Ban Chỉ đạo tỉnh về đảm bảo công tác y tế và an toàn phòng-chống dịch Covid-19 cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn cụ thể về hòm phiếu phụ tại trung tâm cách ly Binh đoàn 15, tổ chức hòm phiếu phụ tại các điểm cách ly tại nhà. Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử các cấp hướng dẫn quy trình cho các đối tượng cách ly được thực hiện quyền công dân trong bầu cử. Sở Y tế khẩn trương rà soát mua sắm các máy móc phục vụ cho công tác bầu cử.

Sở Y tế, CDC lên kế hoạch xét nghiệm trọng điểm và tầm soát, trước mắt tập trung vào đối tượng người nước ngoài ở các dự án, các địa phương; phối hợp với Công an, các địa phương tổ chức giám sát, xét nghiệm cách ly đối với các đối tượng người nước ngoài.

Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân tỉnh tham mưu về việc vận hành Khu cách ly tập trung đối với người nước ngoài không đủ điều kiện cách ly tại khách sạn. Ảnh: Như Nguyện



Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Y tế tham mưu ngay về quyết định cách ly tập trung đối với người nước ngoài không đủ điều kiện cách ly tại khách sạn, thống nhất bố trí tại cơ sở 2-Bệnh viện Đa khoa tỉnh (xã Trà Đa, TP. Pleiku), giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan điều hành, vận hành. Lực lượng Y tế, Quân sự, Công an thống nhất nội dung vận hành đảm bảo 2 nhiệm vụ vừa phòng-chống dịch, vừa đấu tranh phòng-chống tội phạm .



NHƯ NGUYỆN