Gia Lai: Tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công thương

(GLO)- Chiều 14-5, Sở Công thương Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2021). Tham dự tọa đàm có đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.





Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông (bìa phải) trao cờ thi đua “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho Sở Công thương. Ảnh: Vũ Thảo

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Công thương đã có những thay đổi quan trọng để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ cách mạng của đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Riêng trên địa bàn tỉnh, đến nay có 3.136 doanh nghiệp, trong đó hoạt động công nghiệp là 1.740 doanh nghiệp, hoạt động thương mại là 1.396 doanh nghiệp; số hộ cá thể hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp và thương mại là 33.510, trong đó hoạt động công nghiệp là 6.427 hộ, hoạt động thương mại là 27.083 hộ.

Các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, phát triển. Hệ thống phân phối có chất lượng cao như siêu thị, trung tâm mua sắm được hình thành và có xu hướng tăng dần. Toàn tỉnh hiện có 94 chợ và 19 siêu thị hoạt động kinh doanh mua bán tại các trung tâm huyện, thị xã và TP. Pleiku.

Đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 22.518 tỷ đồng, gấp 1,48 lần so với năm 2015, tăng bình quân hàng năm 8,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 75.000 tỷ đồng, gấp 1,97 lần so với năm 2015, tăng bình quân 15,57%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 580 triệu USD, tăng gấp 1,96 lần so với năm 2015, tăng bình quân hàng năm 14,38%.

Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương Gia Lai nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam”. Ảnh: Vũ Thảo



Sự phát triển lớn mạnh của ngành Công thương Gia Lai đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh cũng như tăng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hàng vạn lao động. Tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, trong 5 năm tới, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Sở Công thương sẽ tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tập trung phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông sản để xuất khẩu.

Bên cạnh đó, phát triển mạnh công nghiệp năng lượng tái tạo phù hợp với lợi thế của tỉnh; hình thành các khu/cụm công nghiệp trên các trục quốc lộ có tính kết nối cao, trung tâm công nghiệp tập trung chế biến nông-lâm sản; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển điện mặt trời, điện gió. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư, từng bước đưa Gia Lai trở thành một trong những trung tâm năng lượng quốc gia, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Công thương trong suốt thời gian qua trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất khẩu. Đồng chí đề nghị ngành Công thương tiếp tục phát huy vai trò tham mưu trên các lĩnh vực của ngành để có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Vũ Thảo



Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đã trao cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho Sở Công thương; tặng bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng và phát triển ngành Công thương trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở Công thương tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân. Ngoài ra, dịp này còn có 20 cá nhân trong và ngoài ngành được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam”.

VŨ THẢO