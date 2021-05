Gia Lai tiếp tục tập trung phòng-chống dịch bệnh Covid-19

(GLO)- Ngày 2-5, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 491/UBND-KGVX về việc tiếp tục tập trung thực hiện phòng-chống dịch bệnh Covid-19.





Người dân cần thực hiện đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Như Nguyện

Công văn nêu rõ: Tại Việt Nam, sau hơn 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 tại cộng đồng, ngày 29-4-2021 đã ghi nhận chùm ca bệnh với 13 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Hà Nam và khả năng sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới. Nguy cơ dịch bệnh lây lan và bùng phát là rất cao.



Tỉnh Gia Lai trong thời gian qua đã xử lý và nhanh chóng khống chế được dịch bệnh, đảm bảo an sinh cho người dân, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực nếu lơ là, chủ quan, thực hiện không nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch trong nội địa và không kiểm soát tốt nguy cơ từ nguồn nhập cảnh qua biên giới. Ngày 30-4, tại tỉnh Gia Lai cũng có một trường hợp đi cùng chuyến bay VJ133 từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh ngày 27-4-2021 với bệnh nhân số 2910; kết quả xét nghiệm trường hợp này đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch của tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị áp dụng các biện pháp phòng-chống dịch nghiêm ngặt.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng dịch Covid-19. Ảnh: Như Nguyện



Để giữ vững thành quả phòng-chống dịch Covid-19 trong thời gian qua; thực hiện Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 1-5-2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng-chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội; yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”, vì sức khoẻ của Nhân dân, vì sự an toàn của cộng đồng; bình tĩnh, sáng suốt, chủ động và sáng tạo, tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch của tỉnh.

Đảm bảo các mục tiêu vừa phòng-chống dịch có hiệu quả, vừa khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, an toàn, an dân và ổn định chính trị, nhất là ở các huyện biên giới Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông; đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ngày 23-5-2021; phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2021 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao.



Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, các địa điểm công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, khu du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập trung đông người...



Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục thực hiện tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Đối với những người đi từ tâm dịch tỉnh Hà Nam đến Gia Lai phải được cách ly, xét nghiệm ngay. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, kịp thời, đúng đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

Khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh phương án thiết lập bệnh viện dã chiến tại khu vực huyện Đức Cơ đáp ứng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid nhập cảnh; rà soát, chuẩn bị trang-thiết bị y tế, sinh phẩm, hóa chất, chủ động đảm bảo công tác xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 diện rộng; tập huấn công tác truy vết và lấy mẫu cho 17 huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo khi có tình huống, các địa phương đủ điều kiện thực hiện “4 tại chỗ”; tổ chức diễn tập và hướng dẫn, kiểm tra việc cụ thể hóa kế hoạch đáp ứng các cấp độ dịch bệnh đối với Ban Chỉ đạo cấp huyện.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Hà Duy



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Ngoại vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý được giao tiếp tục quản lý chặt việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly; rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở cách ly lây nhiễm ra cộng đồng; tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở và những nơi vi phạm, không thực hiện theo quy định và không đảm bảo yêu cầu phòng-chống dịch.

Chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả cơ sở cách ly, điều trị và thực hiện nghiêm quy trình bàn giao, tiếp nhận trường hợp hoàn thành cách ly về địa phương để thực hiện các quy định tiếp theo; chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm đảm bảo yêu cầu phòng-chống dịch và tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước nếu để xảy ra sự cố liên quan đến dịch.

Khu cách ly Binh Đoàn 15, huyện Đức Cơ. Ảnh: Như Nguyện



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động chuẩn bị phương án thiết lập khu cách ly tập trung tại Đức Cơ theo phương án mở rộng, cao hơn 1 cấp, đáp ứng nhiệm vụ cách ly công dân nhập cảnh khi công dân Việt Nam có nguyện vọng muốn về nước. Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các lực lượng chức năng giữ vững tình hình biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép.



Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục siết chặt quản lý, bảo vệ biên giới với Campuchia; tăng cường lực lượng quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt là ở các tuyến đường mòn, lối tắt.



Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng-chống dịch theo quy định pháp luật, kịp thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.



LÊ HÀ