Gia Lai tăng cường đảm bảo an toàn giao thông phục vụ bầu cử

(GLO)- Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự trở thành ngày hội toàn dân, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT).





Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện yêu cầu thanh niên trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ. Ảnh: Lê Hòa

Tại Pleiku có 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 120 đơn vị bầu cử cấp xã với 131 khu vực bỏ phiếu (trong đó có 11 khu vực bỏ phiếu tại các đơn vị lực lượng vũ trang); tổng số cử tri là 167.068 người (trong đó có 8.580 cử tri lực lượng vũ trang). Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho biết: Để đảm bảo tuyệt đối trật tự ATGT, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, Công an thành phố đã có phương án cụ thể, huy động toàn bộ lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành Luật Giao thông Đường bộ.



Cũng theo Phó Trưởng Công an TP. Pleiku, từ ngày 14-5 đến nay, Công an TP. Pleiku đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các đơn vị, lực lượng khác tuần tra, kiểm soát dọc các tuyến đường nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Trong ngày diễn ra bầu cử, đơn vị sẽ bố trí lực lượng tại các nút giao thông quan trọng nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt, tránh ùn tắc cũng như hạn chế tối đa nguy cơ mất ATGT. “Mục tiêu cao nhất là tạo điều kiện cho người dân đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình được thuận lợi, an toàn”-Thượng tá Lưu Đình Cảnh nhấn mạnh.



Trên phạm vi toàn tỉnh, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông phải coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm trong công việc để triển khai thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ các giải pháp và chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử tại địa phương.

Trong đó, chủ động nắm và dự báo về tình hình để xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đảm bảo trật tự ATGT. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT và phối hợp đấu tranh phòng-chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, qua đó phòng ngừa, giảm nguy cơ tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là tại các khu vực tổ chức bầu cử.

Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Phú Thiện tặng khẩu trang cho người dân để phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Hòa



Cụ thể, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT; chủ động phân luồng, bố trí lực lượng bảo đảm trật tự ATGT và dẫn đoàn; đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông.

“Trước, trong và sau ngày bầu cử, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cùng Công an các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang-thiết bị để tăng cường tuần tra nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đảm bảo cho người dân trên địa bàn đi bầu cử được thuận lợi, thông suốt, an toàn.

Trong đó, chúng tôi bố trí lực lượng tại các tuyến, địa bàn có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, các “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn; sử dụng ma túy; chở hàng quá khổ, quá tải… và khung thời gian cao điểm thường xuyên xảy ra các vụ việc mất ATGT. Qua đó nhằm tăng cường đảm bảo trật tự ATGT nói chung cũng như đảm bảo cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, thuận lợi, thành công tốt đẹp”-Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh khẳng định.



Cũng theo Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, việc đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử cũng được đơn vị đặc biệt quan tâm. “Với đặc thù công việc và nhiệm vụ chuyên môn nên nhiều đồng chí phải trực tại các chốt, tổ, đội xa nơi cư trú trong ngày bầu cử. Chúng tôi đã bố trí chia khung giờ trực nhằm đảm bảo tất cả mọi người đều được thực hiện quyền bỏ phiếu của mình tại nơi cư trú”- Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông chia sẻ thêm.

LÊ HÒA