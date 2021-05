Gia Lai tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại tăng khá cao. Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ; tăng cường kiểm soát phương tiện xe khách để tránh xảy ra tình trạng nhồi nhét, phụ thu giá vé vượt mức quy định.





Kiểm soát chặt vận tải khách



Ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải (GTVT) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Sở, trong tất cả các ngày nghỉ lễ, lực lượng Thanh tra đều bố trí các tổ, đội công tác trực 24/24 giờ, sẵn sàng có mặt và xử lý các tình huống cần thiết.

“Thanh tra Sở tập trung kiểm tra, kiểm soát điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện và điều kiện người lái trước khi xuất bến, thực hiện quy định giờ giấc lái xe đối với tài xế cũng như việc thực hiện quy định về giá vé đối với các đơn vị vận tải khách. Với các trường hợp nghi ngờ có sử dụng các chất kích thích trong danh mục cấm, chúng tôi sẽ yêu cầu kiểm tra. Mục tiêu là góp phần đảm bảo cho công tác vận tải khách trong các ngày cao điểm được thông suốt, an toàn”-ông Mạnh thông tin.

Bến xe Đức Long Gia Lai tấp nập hành khách trong buổi tối 1-5. Ảnh: Lê Hòa



Riêng với vận tải khách chiều từ Gia Lai đi các tỉnh, thành phố trên cả nước, theo quan sát của P.V thì ngay từ tối 1-5, khách đã tấp nập. Nguyên do là trong ngày 2 và 3-5 đã kín vé, khách buộc phải đẩy kế hoạch lên sớm hơn. Anh Hồ Trọng Khang (phường Hội Thương, TP. Pleiku)-hiện là nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh-cho hay: “Tôi đặt vé trước kỳ nghỉ lễ 2 tuần nhưng vé ngày 2-5 đã hết nên phải mua vé đi ngày 1-5".



Bà Võ Thị Thanh Thế-Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh (Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai) cho biết: Các ngày 2 và 3-5, Công ty sẽ tăng khoảng 3 chuyến/tuyến đối với 2 tuyến vận tải Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai-Đà Nẵng. Thực hiện nghiêm quy định của Sở GTVT là không áp dụng phụ thu chiều rỗng trong dịp này nhằm chia sẻ khó khăn với người dân nên toàn bộ các chuyến xe từ Gia Lai đi các tỉnh, thành khác đều giữ nguyên mức giá vé ngày thường.



Hầu hết hành khách, người dân đến Bến xe Đức Long Gia Lai đều đeo khẩu trang phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Hòa



Đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vận tải khách trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ông Đoàn Đức Mạnh cho rằng: Nhờ có sự chỉ đạo sát sao, cụ thể về kế hoạch phục vụ nên hầu hết các đơn vị đều chủ động chấp hành tốt. Bên cạnh đó, về cơ bản, các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh đều đang cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, việc kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng ngày một chặt chẽ không chỉ tại bến bãi, lập chốt trên các tuyến đường mà còn dựa trên các thiết bị giám sát hành trình nên dù là ngày lễ, khách đi lại đông nhưng vẫn phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp.

“Nhiều năm nay, chúng tôi rất hiếm khi nhận được phản ánh về việc nhà xe lợi dụng các dịp lễ, Tết nhu cầu đi lại tăng cao để nhồi nhét khách, phụ thu vượt quá mức quy định…”-Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT khẳng định.



Còn ông Nguyễn Tường Cọt-Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai-thông tin: “Chúng tôi bố trí lực lượng túc trực và điều tiết tại bến để phân luồng, tránh ùn tắc hoặc tình huống mất an ninh trật tự. Các trường hợp không đủ điều kiện, chúng tôi sẽ không ký lệnh cho xe xuất bến”.



Tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm về tai nạn giao thông



Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh về kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, trong đó huy động lực lượng CSGT toàn tỉnh tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, tập trung vào đối tượng là người dân tộc thiểu số, thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Đặc biệt, chú trọng công tác phối hợp với chính quyền địa phương, người uy tín, chức sắc tôn giáo và quần chúng Nhân dân khi phát hiện những trường hợp uống rượu, bia, chạy xe lạng lách, đánh võng cùng thông tin kịp thời cho lực lượng Công an cơ sở vào cuộc ngăn chặn, xử lý.

Tại các khu vực đông dân cư như: thị trấn, thị xã và TP. Pleiku, lực lượng CSGT các địa phương chủ động phối hợp với Công an thị trấn, Công an phường, Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Hình sự… tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vị phạm trật tự an toàn giao thông cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác để đảm bảo an ninh, trật tự trong các ngày nghỉ lễ.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm các hành vi mất an toàn giao thông. Ảnh: Hữu Trường



Phòng CSGT cũng xác định những đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông trên quốc lộ 25, đường Hồ Chí Minh để tập trung lực lượng tuần tra, kiểm sát thường xuyên, liên tục nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: uống rượu, bia điều khiển phương tiện chạy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm… Đồng thời, đơn vị cũng chủ động phối hợp với các lực lượng Cảnh sát khác để đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng dịp nghỉ lễ để vận chuyển hàng giả, hàng cấm.



“Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng thì ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân là yếu tố then chốt đảm bảo tính mạng, tài sản cho bản thân và mọi người khi tham gia giao thông”-Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh nhấn mạnh.



Tính từ 11 giờ ngày 29-4 đến hết ngày 1-5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 3 người (1 vụ tại huyện Ia Grai, 2 vụ tại huyện Phú Thiện). Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 401 trường hợp với tổng số tiền hơn 303 triệu đồng; tạm giữ 2 ô tô, 95 mô tô và 195 giấy tờ liên quan.



LÊ HÒA-HỮU TRƯỜNG