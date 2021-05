Gia Lai: Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt trên 97%

(GLO)- Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, tính đến 13 giờ ngày 23-5, tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đã bỏ phiếu đạt 92,57%, trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt trên 97%. Chiều nay, các cử tri còn lại sẽ tiếp tục hoàn thành việc bỏ phiếu.





* Đúng giờ quy định, khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đã tổ chức lễ khai mạc. Tổ bầu cử đã thông tin về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm tra và niêm phong thùng phiếu. Bỏ phiếu ở khu vực này có đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku cùng 2.677 cử tri của tổ dân phố 4 và tổ dân phố 8 (phường Phù Đổng).

Đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu số 3, phường Phù Đổng (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài



Tham gia làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 3, anh Nguyễn Duy Tân (19 tuổi, tổ dân phố 4, phường Phù Đổng) được tổ bầu cử sắp xếp bỏ phiếu bầu cử từ sớm. Anh Tân chia sẻ: “Tôi đang học nghề pha chế ở TP. Hồ Chí Minh và chủ động sắp xếp công việc để về địa phương bỏ phiếu bầu cử, vừa hỗ trợ tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Đây là lần đâu tiên được bỏ phiếu, tôi đã tìm hiểu rất kỹ tiểu sử cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng”.



Anh Nguyễn Duy Tân sắp xếp công việc ở TP. Hồ Chí Minh để về bỏ phiếu và tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài



* Hơn 53.000 cử tri ở thị An Khê đã nô nức đến 72 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Tại khu vực bỏ phiếu số 2 (tổ dân phố 2, phường An Bình), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dự khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên. Tiếp đó, hơn 1.000 cử tri của khu vực này lần lượt bỏ phiếu để bầu ra những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tại cơ quan quyền lực của Nhà nước ở các cấp. Cử tri trong tổ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 2 (tổ dân phố 2, phường An Bình, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh



Lần đầu tiên được đi bỏ phiếu, cử tri Phương Thảo (tổ dân phố 2, phường An Bình, thị xã An Khê) chia sẻ: “Tôi đang là sinh viên năm 3, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Trước khi đi bầu cử, tôi đã dành thời gian đến khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu thông tin về tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đây là giây phút tôi đã chờ đợi nhiều năm rồi”.



* Từ rất sớm, các cử tri làng Trường Sơn và Nam Cao (xã Tơ Tung, huyện Kbang) đã có mặt trước Nhà văn hóa thôn với tâm thế nô nức, chờ thời khắc quan trọng để được tham gia bỏ phiếu. Bà Lý Thị Cổ (SN 1941, quê Lạng Sơn) bộc bạch rằng, bà không nhớ đã bao lần thể hiện quyền công dân của mình bằng những lá phiếu cử tri để bầu chọn đại biểu xứng đáng vào cơ quan dân cử. Đợt bầu cử lần này, bà rất quan tâm đến những ứng viên cử đại biểu HĐND xã, bởi đây là những người gần gũi với đời sống của Nhân dân. Năng lực, trình độ, trách nhiệm của những ứng viên này như thế nào, bà hiểu rất tường tận. Vì thế, bà đã lựa chọn người có trách nhiệm, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân.

Các cử tri tại điểm bầu cử làng Trường Sơn (xã Tơ Tung, huyện Kbang) tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Minh Triều



Theo ông Nguyễn Xuân Nam-Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tơ Tung, xã có 6 đơn vị bỏ phiếu với 3.629 cử tri của 10 thôn, làng. Trong đó, làng Trường Sơn và Nam Cao có đến hơn 98% cử tri là người dân tộc Tày, Nùng ở các tỉnh phía bắc như: Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên vào đây sinh sống, lập nghiệp.



Đợt bầu cử này, huyện Kbang được bầu 2 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh, 33 đại biểu HĐND huyện và 292 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số cử tri trên địa bàn huyện đến thời điểm này là 47.262 người.



* Sáng nay, hơn 54 ngàn cử tri huyện Krông Pa cũng nô nức tham gia bầu cử. Tại đơn vị bầu cử số 6 (tổ dân phố 6, thị trấn Phú Túc), khoảng 5 giờ sáng, các thành viên tổ bầu cử đã có mặt để kiểm tra lại tất cả các khâu trước giờ cử tri bỏ phiếu.

Ông Tô Văn Chánh-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Krông Pa bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 6 (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa). Ảnh: Lê Nam



Cử tri Nguyễn Chí Vinh (tổ dân phố 6, thị trấn Phú Túc) phấn khởi nói: “Đây là lần thứ 11 tôi đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, song đây là lần bầu cử đặc biệt nhất bởi nó được tổ chức trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, địa phương đã tổ chức rất tốt từ khâu tuyên truyền đến tổ chức bầu cử một cách an toàn, dân chủ”.



* Tại huyện Chư Pưh, từ sáng sớm, tại một số xã có mưa phùn kèm theo gió lạnh và sương mù nên cử tri đến các điểm bầu cử tương đối muộn. Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 3 của xã Ia Rong và khu vực bầu cử số 7 của xã Ia Hrú được trang hoàng đẹp đẽ. Cử tri nghiêm túc xếp hàng chờ tới lượt vào làm các thủ tục bầu cử theo đúng quy định. “Trời lạnh nên tôi đi bầu cử muộn một chút. Vì đã có sự tìm hiểu về những ứng cử viên từ trước và chọn lựa được người mình tin tưởng rồi nên tôi không phải nghĩ ngợi nhiều, chỉ việc bầu thôi. Rất mong những đại biểu chúng tôi lựa chọn sẽ phát huy hết khả năng, trí tuệ của mình để góp phần cải thiện đời sống của Nhân dân trong xã, nhất là các làng đồng bào dân tộc thiểu số”-bà Kpă H’Đhot (thôn Ia Sâm, xã Ia Rong) kỳ vọng.

Cử tri Kpă H'Đhot (thôn Ia Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) bỏ phiếu bầu. Ảnh: Thiên Di



Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử huyện Chư Pưh, đến 13 giờ cùng ngày, bình quân tỷ lệ người dân đi bầu cử tại các tổ bầu cử trên địa bàn huyện đạt 95,5%. Riêng xã Ia Hla đã hoàn thành việc bầu cử từ 10 giờ sáng.



* Khoảng 80 ngàn cử tri của huyện Chư Sê đã có mặt tại 95 khu vực bỏ phiếu trong toàn huyện để thực hiện quyền bầu cử. Theo dự kiến, những khu vực hoàn thành sớm là ở các điểm vùng sâu, vùng xa trong huyện với số lượng cử tri khoảng 400-500 người. “Cử tri đang đến tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn huyện và rất phấn khởi. Tất cả các khu vực bỏ phiếu, chúng tôi đều bố trí thùng phiếu phụ để phục vụ các trường hợp không thể tham gia bầu cử tập trung nhằm đảm bảo quyền lợi cho mọi người dân theo đúng quy định”-ông Nguyễn Hồng Hà-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Chư Sê-thông tin.

Ông Nguyễn Hồng Hà-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Chư Sê bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Nguyễn Diệp



Tính đến 13 giờ, 85% cử tri ở 95 điểm bầu cử của huyện đã hoàn thành việc bỏ phiếu; một số điểm đã hoàn thành 100%. Hiện nay, các điểm bầu cử tiếp tục mở cửa cho cử tri vãng lai đến 19 giờ.



* Chư Prông là huyện biên giới của tỉnh. Để tạo niềm tin và khí thế phấn khởi cho các tầng lớp Nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền trực quan và sinh động về bầu cử đến với người dân. Nhờ vậy, bà con trên địa bàn đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của cử tri và náo nức chờ đến ngày bầu cử để thể hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của công dân đối với đất nước. Toàn huyện có 80.459 cử tri với 135 tổ bầu cử; có 25 cử tri ở 12 tổ thuộc diện cách ly y tế tại nhà sẽ bỏ phiếu qua thùng phiếu phụ.

Cử tri xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) bỏ phiếu. Ảnh: Hà Duy



Xã Ia Phìn có khá đông giáo dân sinh sống. Tại khu vực bầu cử số 4, không khí bầu cử khá rộn ràng nhưng cũng không kém phần nghiêm túc, thể hiện ở sự cân nhắc lựa chọn của từng cử tri đối với mỗi cái tên trên lá phiếu. “Đây là lần thứ 13 tôi đi bỏ phiếu. Để tham gia bầu cử, giáo dân chúng tôi đã tranh thủ đi lễ từ sớm. Trước đó, các cha xứ cũng vận động, hướng dẫn giáo dân đi bầu cử đầy đủ để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân”-cử tri Mai Xuân Khẩn (thôn Hoàng Yên) phấn khởi cho hay.



* Sáng sớm ở vùng rừng núi Hà Đông (huyện Đak Đoa) vẫn còn chìm trong sương đã nghe tiếng bước chân rộn ràng của bà con các làng trên khắp ngả đường. Mọi người đi lễ sớm để kịp về thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội bầu cử. Đây là địa bàn xa xôi, khó khăn nhất của huyện Đak Đoa nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên ngày bầu cử diễn ra hết sức thuận lợi. Với cộng đồng Bahnar ở xã Hà Đông, cầm lá phiếu trên tay không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự trăn trở, làm sao để chọn được người xứng đáng. Tại điểm bầu cử số 5 của xã, chị Then (làng Kon Jốt) bày tỏ: “Mình hy vọng những người trúng cử sẽ giữ lời hứa với người dân. Bên cạnh các chương trình ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã đặc biệt khó khăn, cần quan tâm, có chính sách hỗ trợ đối với phụ nữ đơn thân, phụ nữ già yếu vì họ có rất ít cơ hội thoát nghèo nếu không được tiếp sức, hỗ trợ. Thiết thực nhất đó là trao sinh kế bằng hình thức cấp cây giống, vật nuôi để giúp chị em phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

Ông Nguyễn Tẩu là cử tri lớn tuổi nhất tại điểm bầu cử số 2 (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa). Ông là người bỏ lá phiếu đầu tiên với rất nhiều kỳ vọng. Ảnh: Hoàng Ngọc



* Sáng 23-5, trong sắc thắm của cờ hoa, biểu ngữ lộng lẫy giăng kín khắp các xã, thị trấn, 45.250 cử tri của huyện Mang Yang đã phấn khởi đến 82 khu vực bỏ phiếu của 11 đơn vị bầu cử để bầu các đại biểu ưu tú vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền trong Nhân dân và tổ chức tập huấn kỹ cho các tổ bầu cử nên công tác bầu cử đã được tiến hành thuận lợi, bà con cử tri hăng hái đi bỏ phiếu. Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban bầu cử huyện, tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn huyện đã tổ chức khai mạc đảm bảo nghiêm túc, trang trọng và đúng luật. Đến 10 giờ 30 phút, nhiều đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Tình hình an ninh trật tự ở tất cả điểm bầu cử được đảm bảo.

Ông Trần Đình Hiệp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mang Yang bỏ lá phiếu đầu tiên tại đơn vị bầu cử số 2 thị trấn Kon Dơng. Ảnh: Hà Phương



Xã Hà Ra có 7 tổ bầu cử với 5.154 cử tri. Khu vực bỏ phiếu số 5 tại làng Kon Hoa với 431 cử tri và khu vực bầu cử số 4 tại làng Kret Krot với 454 cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu lúc 8 giờ. Cử tri Huch-già làng Kret Krot-hồ hởi cho biết: “Hầu như kỳ bầu cử nào, dân làng Kret Krot cũng tập trung đến rất sớm để thực hiện quyền bỏ phiếu. Vì đây là thời điểm bà con trong làng đang làm mùa vụ nên tôi đã thông báo cho bà con từ chiều hôm qua là phải cố gắng tập trung tại nhà sinh hoạt cộng đồng để bỏ phiếu xong rồi mới đi làm rẫy”.



* Huyện Chư Păh có tổng số 51.439 cử tri và 82 tổ bầu cử. Trên địa bàn huyện có 15 người cách ly tại nhà đã được các thành viên của tổ bầu cử, y tế đi cùng đến tận nhà để cử tri bỏ phiếu vào thùng phiếu phụ. Là cử tri lớn tuổi nhất của tổ dân phố 3 (thị trấn Ia Ly), bà Vũ Thị Vĩnh (91 tuổi) vinh dự đại diện bỏ lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu.

Bà xúc động: “6 giờ sáng, tôi nhờ cháu chở đến hội trường tổ dân phố để bỏ phiếu. Tuổi cao, mắt mờ nên không đọc rõ được tất cả những thông tin của các ứng cử viên, tôi nhờ cháu đọc để nắm rõ tiểu sử từng người. Công tác chuẩn bị bầu cử rất chu đáo, bài bản. 30 năm qua, từ quê Thái Bình tôi vào Ia Ly lập nghiệp, nhiều lần cầm lá phiếu bầu cử đại biểu HĐND tại địa phương. Nhờ tiếng nói có trách nhiệm của đại biểu qua các nhiệm kỳ đã góp phần giúp cuộc sống của gia đình tôi cũng như nhiều người dân nơi đây giờ đã ổn định và khá giả”.

Cử tri hoàn tất việc bỏ phiếu trước 7 giờ sáng tại tổ dân phố 3 (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh). Ảnh: Đinh Yến



* Tại huyện biên giới Đức Cơ, 48.388 cử tri đã có mặt tại 84 khu vực bỏ phiếu trong không khí háo hức của ngày hội toàn dân. Đặc biệt, trên địa bàn huyện có các đơn vị quân đội đứng chân vừa thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của cử tri nên có những khác biệt.



Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào bỏ phiếu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại khu vực bầu cử số 8 (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh) từ sáng sớm, những cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luân phiên bỏ phiếu để trực sẵn sàng chiến đấu và phòng-chống dịch Covid-19. Vừa trở về từ chốt phòng-chống Covid-19, Đại úy Nguyễn Công Tùng cho biết: “Tôi được đồng đội luân phiên đổi gác để về thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân. Chốt có 8 cán bộ, chiến sĩ đều đã bỏ phiếu xong. Chúng tôi tiếp tục quay lại vị trí trực để bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, vừa chống người xuất nhập cảnh trái phép”.



Cử tri Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh bỏ phiếu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử Tiểu đoàn Bộ binh 50, cử tri Nguyễn Thành Tú (Trung đội 1, Đại đội 1) chia sẻ: “Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên khi bỏ phiếu, chúng tôi đều đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách 2 m. Tôi tin tưởng những đại biểu trúng cử lần này sẽ có những ý kiến để cùng Quốc hội và HĐND các cấp đưa ra những quyết sách phù hợp đưa nước ta ngày càng phát triển”.

Cử tri Tiểu đoàn Bộ binh 50 bỏ phiếu. Ảnh: Vĩnh Hoàng



* Ở huyện biên giới Ia Grai, theo thống kê có 67.863 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 13 đơn vị với 104 thùng phiếu chính. Tại mỗi đơn vị bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử huyện cũng bố trí thêm 2 thùng phiếu phụ để cơ động đến các vị trí mà cử tri đau ốm, tàn tật, cách ly y tế tại nhà… Ngoài ra, Ủy ban bầu cử huyện cũng dự phòng 46 thùng phiếu phụ để sẵn sàng cơ động nếu xảy ra trường hợp có dịch bệnh. Tính đến 13 giờ, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 93,12%, trong đó, xã Ia Khai đã hoàn tất việc bỏ phiếu.



* Tại huyện Kông Chro có 10 đơn vị bầu cử, 71 khu vực bỏ phiếu với 32.255 cử tri. Huyện sử dụng 6 thùng phiếu phụ (2 thùng phiếu ở Trung tâm Y tế huyện và 4 thùng phiếu ở các gia đình cách ly với 27 cử tri) để các cử tri này thực hiện quyền công dân của mình trong ngày bầu cử. Còn huyện Đak Pơ có 9 đơn vị bầu cử, 53 khu vực bỏ phiếu với 32.261 cử tri. Đến 13 giờ, huyện Đak Pơ có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 96%, huyện Kông Chro đạt 98%.

Tổ bầu cử số 1, làng Htiêng (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro) tổ chức lễ chào cờ. Ảnh: Ngọc Minh



* Sáng 23-5, hơn 120.000 cử tri các huyện Ia Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa cũng nô nức đi bỏ phiếu tại 172 đơn vị bầu cử. Trong đó, thị xã Ayun Pa có trên 28.000 cử tri với 43 đơn vị bầu cử; huyện Phú Thiện có trên 54.000 cử tri với 75 đơn vị bầu cử và huyện Ia Pa có trên 37.000 cử tri với hơn 54 đơn vị bầu cử. Đến 13 giờ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại huyện Phú Thiện đạt 75,9%, huyện Ia Pa đạt 98,63% và thị xã Ayun Pa đạt 85%.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện bàn giao thùng phiếu phụ cho tổ bầu cử thôn Thanh Thượng, xã Ayun Hạ. Ảnh: Vũ Chi



* Lực lượng vũ trang tỉnh có 5 điểm bỏ phiếu riêng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tiểu đoàn Bộ binh 50, Đại đội 1 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang. Cử tri tại 14 Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện còn lại tham gia bỏ phiếu tại các khu vực bỏ phiếu của địa phương. Đến 9 giờ 15 phút, tất cả cử tri trong lực lượng đã hoàn thành việc bỏ phiếu, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo, đảm bảo an ninh trật tự cho công tác bầu cử.



Trung sĩ Nguyễn Thế Toàn-chiến sĩ Kiểm soát Quân sự (Trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Anh Huy



Lần đầu được cầm lá phiếu bầu cử, Trung sĩ Nguyễn Thế Toàn-chiến sĩ Kiểm soát Quân sự (Trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tự hào: “Trước đó, tôi đã đọc, nghiên cứu rất kỹ danh sách của từng ứng cử viên. Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với lá phiếu. Và hôm nay, sau khi cân nhắc, tôi đã lựa chọn ra những ứng cử viên mà bản thân cảm thấy xứng đáng nhất”.



* Trong không khí phấn khởi, rộn ràng, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia bầu cử sớm để triển khai lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày bầu cử. Công an TP. Pleiku đã huy động 100% quân số, phân công lực lượng ứng trực tại các tổ bầu cử thuộc các xã, phường trên địa bàn và tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông… quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.



Thiếu tá Đặng Trà Giang-Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh-cho biết: “Hôm nay, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, chúng tôi tham gia bầu cử sớm để sau đó triển khai lực lượng đến các chốt bầu cử làm công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến tuần tra phụ trách. Cầm trên tay lá phiếu cử tri, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được tự mình chọn ra những đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới”.



NHÓM PHÓNG VIÊN