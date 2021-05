Gia Lai: Nghỉ lễ an toàn, ý nghĩa

(GLO)- Ngoài việc chung tay phòng-chống dịch Covid-19, nhiều người dân Gia Lai đã tận hưởng ngày nghỉ thứ 3 của kỳ nghỉ lễ theo cách riêng của mình. Để ngày nghỉ lễ thật sự ý nghĩa và an toàn, nhiều người đã chọn cách nghỉ ngơi tại nhà, một số khác thì quay trở lại công việc sớm hơn dự tính.



Tận hưởng ngày nghỉ yên bình



Cũng như nhiều người, anh Nguyễn Thành Danh (thôn 2, xã Trà Đa, TP. Pleiku) đã tận dụng kỳ nghỉ lễ để nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc vất vả. Anh cho biết: “Tôi không có ý định đến những địa điểm du lịch đông người trong thời điểm này. Cả gia đình có kỳ nghỉ hòa mình với vườn ruộng bao la, bà con lối xóm và những món ăn nhà làm… giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Ngày hôm nay, vợ chồng tôi đã cùng nhau uống cà phê trước sân vườn và chơi đùa cùng các con. Cơ hội như vậy cũng hiếm khi có được”.

Đường phố Pleiku trong ngày nghỉ thứ 3 của kỳ nghỉ lễ khá vắng vẻ. Ảnh: Ngọc Thu



Để dịp nghỉ lễ dài ngày thêm ý nghĩa, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh đã chọn các bảo tàng, di tích lịch sử làm điểm đến thú vị. Không chỉ tham quan, đến đây, các em nhỏ còn được bổ sung thêm kiến thức về lịch sử, tận mắt thấy các hiện vật lịch sử một cách sinh động, trực quan.

Chị Tống Nga My (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) cho hay: "Sau 2 ngày nghỉ ở nhà cùng gia đình nội ngoại, hôm nay, tôi chọn Bảo tàng tỉnh là điểm đến cho các con tham quan, để kỳ nghỉ của các con thực sự ý nghĩa mà vẫn đảm bảo an toàn".

Dịp nghỉ lễ, nhiều gia đình đưa con đến tham quan Bảo tàng tỉnh để trẻ hiểu thêm về lịch sử quê hương, đất nước. Ảnh: Ngọc Thu



Dù không thực hiện được những chuyến du lịch xa cho kỳ nghỉ dài ngày nhưng hầu hết mọi người không tỏ ra bí bách hay tiếc nuối. Ngược lại, họ đã vui vẻ cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ yên bình bên người thân.

Anh Nguyễn Viết Lưu (tổ 4, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) chia sẻ: “Hầu như dịp lễ năm nào, vợ chồng tôi cũng đưa các con về Quảng Ngãi thăm ông bà, rồi cho các cháu đi chơi. Năm nay, dịch bệnh phức tạp, cả gia đình tôi quyết định ở nhà. Mấy ngày nay, vợ chồng tôi dọn dẹp nhà cửa, trồng hoa, cây cảnh cho khuôn viên thêm sinh động. Các con đọc những quyển sách, truyện mà chúng yêu thích. Tôi thấy mấy ngày nghỉ lễ thật sự ý nghĩa mà an toàn”.

Nhiều gia đình chọn cách cùng con cái làm vườn, chăm sóc cây xanh để thư giãn trong dịp lễ. Ảnh: Vũ Chi



Nhiều người xem kỳ nghỉ lễ năm nay là khoảng thời gian vô cùng quý giá để các thành viên trong gia đình lắng nghe, thấu hiểu nhau nhiều hơn, cùng nhau chia sẻ công việc nhà, chơi đùa và nấu những món ăn yêu thích. Anh Lê Lèo (16 Trần Phú, thị xã Ayun Pa) cho biết: “Để khoảng thời gian nghỉ lễ không trở nên nhàm chán, cả gia đình đã lên kế hoạch vui chơi rất cụ thể. Ngày đầu tiên, cả gia đình đi dã ngoại gần nhà; ngày thứ 2, dọn dẹp nhà cửa. Còn hôm nay, cả gia đình vào bếp chế biến những món ăn ưa thích nhưng chưa bao giờ làm bằng cách tra google".

Trong khi đó, cháu Lê Nguyễn Hồng Anh (con anh Lèo) tươi cười nói: “Sáng nay, cháu nhận nhiệm vụ làm thức uống cho cả gia đình, đó là món trà sữa chanh tuyết. Cháu rất vui vì cả nhà đều khen ngon. Cháu cũng đã học được từ ba mẹ cách làm một số đồ ăn vặt hấp dẫn như kem lăng, rau câu, cơm sushi… Kỳ nghỉ hè sắp tới, cháu sẽ nhờ mẹ dạy thêm cách làm nhiều món ăn ngon nữa”.

Từ TP. Hồ Chí Minh trở về nhà nghỉ lễ, bạn Lê Thủy Tiên (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) quyết định dành trọn thời gian rảnh rỗi ở nhà cùng mẹ. Tiên tâm sự: “Tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ, em về nhà làm căn cước công dân. Một phần để phòng chống dịch, một phần nhớ mẹ nhiều nên em quyết định ở nhà chơi cùng mẹ. Chỉ còn 1 ngày nữa là hết kỳ nghỉ rồi nên hôm nay, em quyết định cùng mẹ nghỉ ngơi, thư giãn, nạp năng lượng cho chuỗi ngày làm việc tiếp theo”.



Quay trở lại với công việc



Sau 2 ngày nghỉ lễ, ngày 2-5, nhiều người đã quay trở lại với công việc sớm hơn dự tính. Theo chị Ngô Hằng Nga (tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku), dự tính dịp lễ này, cả gia đình chị sẽ đi Phú Quốc chơi hết 4 ngày nghỈ. Tuy nhiên, để chung tay phòng-chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình, chị Nga đã hủy chuyến đi. Sau 2 ngày vui lễ “tại gia”, hôm nay, chị và các thành viên trong gia đình đã quay lại với công việc hàng ngày.

Chị Nga cho rằng: “Nghỉ ngơi 2 ngày cũng đã giúp mọi người lấy lại năng lượng làm việc. Chúng tôi đều kinh doanh, buôn bán nên tranh thủ mở cửa hàng sớm phục vụ người dân. Mấy ngày lễ sắp hết, cuộc sống trở lại bình thường, tôi mong dịch Covid-19 sớm được đẩy lùi để người dân yên tâm lao động sản xuất”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (thôn Hiệp Phú, xã Cư An, huyện Đak Pơ) quay lại với việc ruộng vườn. Ảnh: Ngọc Minh



Trên những cánh đồng, nhiều gia đình cũng đã quay trở lại với công việc nhà nông. Anh Phan Văn Trung (thôn Hoà Thuận, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) cho biết: Do kỳ nghỉ dài nên sau 2 ngày ở nhà nghỉ ngơi, vui chơi cùng gia đình, bạn bè, hôm nay, tôi tranh thủ đi cắt cỏ cho bò ăn. Cũng do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên gia đình tôi quyết định không đi đâu chơi xa nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội.

Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (thôn Hiệp Phú, xã Cư An, huyện Đak Pơ) bày tỏ: “Hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tôi cho các con về nhà ngoại ở huyện Kbang chơi. Hôm nay, tôi tranh thủ ra tưới và chăm sóc vườn rau để chuẩn bị thu hoạch”.



Theo ghi nhận, trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng-chống dịch cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để người dân vui chơi an toàn, lành mạnh. Ông Ksor Tam-Chủ tịch UBND xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa) cho biết: 3 ngày nghỉ lễ trên địa bàn xã diễn ra an toàn, không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào nghiêm trọng; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

“Thực hiện chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thị xã, UBND xã Chư Băh bố trí lực lượng trực tại cơ quan, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống bất ngờ xảy ra; khuyến cáo cán bộ, công chức trong cơ quan, người dân hạn chế đi du lịch cũng như tập trung đông người. Bên cạnh đó, tuần tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã đảm bảo các quy định về phòng-chống dịch. Đa số người dân đều tuân thủ nghiêm các quy định về đeo khẩu trang khi ra đường và tới nơi công cộng”-ông Tam thông tin.



Người dân trên địa bàn huyện Chư Pưh vui chơi đón lễ an toàn. Ảnh: Quang Tấn

Theo thông tin từ Sở Y tế, ngày 1-5, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã thu dung và điều trị cho 430 lượt bệnh nhân, trong đó có 55 trường hợp bị tai nạn giao thông, 6 trường hợp đánh nhau, 4 trường hợp ngộ độc thực phẩm...

Ông Lê Thanh Việt-Chủ tịch UBND xã Ia Le (huyện Chư Pưh) cũng cho biết: "Tính đến thời điểm này, người dân trên địa bàn vui đón lễ an toàn. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Trong gần 3 ngày qua, trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn giao thông hay tai nạn khác. Bên cạnh đó, xã cũng đã khởi động lại toàn bộ các tổ phản ứng nhanh ở thôn, tập trung tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đặc biệt, yêu cầu người dân khi ra khỏi nhà bắt buộc phải đeo khẩu trang; người dân đi du lịch hoặc ở bên ngoài về địa bàn phải khai báo y tế”.



Du khách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến thăm Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo tại thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, từ 11 giờ ngày 1-5 đến 11 giờ ngày 2-5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 2 người chết, 2 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản 205 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, xử phạt 87 trường hợp với số tiền 23 triệu đồng; tạm giữ 2 ô tô, 1 công nông, 32 xe mô tô, 2 giấy tờ liên quan.

NHÓM PHÓNG VIÊN