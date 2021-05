Gia Lai: 6 trường hợp F1 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

(GLO)- Theo Thông báo số 36 ngày 6-5 của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, cả 6 trường hợp F1 trên địa bàn tỉnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 trường hợp âm tính lần 1 và 1 trường hợp âm tính lần 2.

Trong 6 trường hợp F1 này, TP. Pleiku có 3 trường hợp gồm: 2 công dân là N.V.D. (SN 1986), N.N.N. (SN 2014), thường trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku. Ngày 29-4, 2 công dân trên có tiếp xúc gần với F0 trên taxi đi về quê Hải Dương. Ngày 2-5, 2 công dân từ Hải Dương về Gia Lai trên chuyến bay số VN613 của Hãng Hàng không Vietnam Airlines. Kết quả xét nghiệm, cả 2 công dân đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện tại, 2 công dân trên đã được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên-Binh đoàn 15 (huyện Đức Cơ).

Trường hợp F1 còn lại ở Pleiku là công dân L.T.V. (SN 1988), trú tại 231 đường Tăng Bạt Hổ, tổ 8, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku. Công dân này đi trên chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ 15 phút số hiệu VJ 133 từ Hà Nội về TP. Hồ Chí Minh ngày 27-4-2021, là chuyến bay có bệnh nhân số 2910 (Hà Nam).

Lúc 17 giờ 55 phút ngày 29-4, anh V. lên xe khách Hồng Hải BKS 81B-001.40 ngồi ghế phụ về tại Bến xe Đức Long Gia Lai lúc 6 giờ 55 phút ngày 30-4. Sau đó, công dân được chị gái là L.T. T. T chở về bằng xe máy đến nhà ở số 231 đường Tăng Bạt Hổ, tổ 8, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku. Sau đó, công dân chủ động cách ly tại phòng riêng, không tiếp xúc với người trong nhà. Kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Hiện công dân đang được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên-Binh đoàn 15.

Lấy mẫu xét nghiệm cho bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

2 trường hợp F1 ở thị xã An Khê gồm: Công dân N.H.Đ (SN 1977, thường trú tại Đông Mai, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh) và công dân N.T.Q (SN 1976, thường trú tại Thọ Khuê, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh). Từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 29-4, anh Đ. đi trên chuyến bay QH2166 từ Cần Thơ đi Đà Nẵng (chuyến bay có ca bệnh Covid-19 mã số 2989). Đến Đà Nẵng, anh bắt xe Grab (không nhớ biển số) đi Ngọc Hồi, Kon Tum. Tại Ngọc Hồi, anh lưu trú tại khách sạn Sen Việt đến sáng ngày 1-5. Trong thời gian lưu trú tại Ngọc Hồi có đi uống cà phê với bạn tại quán Không Gian Xanh, có ghé nhà bạn tên Tuấn. Sáng 1-5, anh Đ. đi xe khách Thành Danh tuyến Kon Tum-Bình Định về thị xã An Khê vào khoảng 9 giờ, lưu trú tại khách sạn An Khê (tổ 3, phường Tây Sơn), đến khoảng 11 giờ đi xã Sơ Pai, huyện Kbang, có gặp anh Hải. Từ Sơ Pai về lại An Khê từ tối 1-5 đến tối 4-5, anh Đ. không đi ra khỏi địa bàn. Kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SASR-COV-2 và đang được cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê.

Trường hợp công dân N.T.Q. ngày 2-5 từ Sân bay Nội Bài (Hà Nội) bay vào Sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định. Sau đó, đón xe khách đi thẳng lên khách sạn An Khê, tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, ở cùng phòng và có lịch trình di chuyển như công dân N.H.Đ. Kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SASR-COV-2 và đang được cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê.

Trường hợp F1 tại huyện Chư Sê là anh N.M.C. (SN 1982, thường trú tại khu đô thị phía Nam, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Ngày 29-4, anh C. đi cùng xe taxi với Đ.M.H. từ Hà Nội về Hải Dương. Trước đó, Đ.M.H. đi trên chuyến bay số hiệu VN160 ngày 29-4 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, hiện trên chuyến bay đã xác định 3 trường hợp mắc Covid-19. Ngày 3-5, anh C. đi trên xe khách Việt Hưng chạy tuyến Hải Dương-Đak Lak, đến khoảng 3 giờ ngày 4-5 xuống xe tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, sau đó đến ở tại phòng số 01 của nhà trọ tại tổ dân phố 6, thị trấn Chư Sê. Sau khi đến phòng trọ, anh C. không đi đâu. Kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SASR-CoV-2 và đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê.

LÊ HÀ