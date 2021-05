Gia Lai: 4 trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, đến chiều 5-5, tỉnh ghi nhận 4 trường hợp là F1, trong đó có 2 trường hợp tại TP. Pleiku, 1 trường hợp tại thị xã An Khê và 1 trường hợp tại huyện Chư Sê. Tất cả 4 trường hợp trên đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào chiều nay.

4 trường hợp F1 tại tỉnh Gia Lai đều đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: Như Nguyện

2 trường hợp F1 tại TP. Pleiku ở làng Bruk Ngol (phường Yên Thế), đi cùng xe với ca mắc Covid-19. Theo điều tra dịch tễ, ngày 29-4, anh N.V.D. và con gái 7 tuổi có tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 trên taxi đi về quê Hải Dương. Ngày 2-5, hai cha con từ tỉnh Hải Dương về Gia Lai trên chuyến bay VN 1613 của Hãng Hàng không Vietnam Airlines số ghế 21A, 21B.

Hiện 2 trường hợp trên đều được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên-Binh đoàn 15 (huyện Đức Cơ). Riêng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm- nơi con anh N.V.D. đang theo học, ngành Y tế đã phun khử khuẩn toàn bộ trường, tạm thời cho hơn 1.000 giáo viên, học sinh nhà trường nghỉ học để phòng dịch Covid-19.

Liên quan đến trường hợp anh N.H.Đ. là F1 hiện đang được cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Anh Đ. thường trú tại tỉnh Bắc Ninh. Ngày 29-4, anh này có đi chuyến bay từ Cần Thơ đi Đà Nẵng, là chuyến bay có ca bệnh Covid-19 mã số 2989.

Từ Đà Nẵng, anh Đ. đi huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), sau đó đón xe khách về thị xã An Khê lưu trú tại Khách sạn An Khê, tổ 3, phường Tây Sơn. Sau đó, anh Đ. đi xã Sơ Pai (huyện Kbang). Từ xã Sơ Pai về thị xã An Khê tối 1-5 và ở lại địa bàn đây cho đến tối 4-5.

Trường hợp F1 còn lại là anh N.M.C, thường trú tại tỉnh Hải Dương. Ngày 29-4, anh C. đi cùng xe taxi với ca mắc Covid-19 từ Hà Nội về Hải Dương. Ngày 3-5, anh C. đi xe Việt Hưng chạy tuyến Hải Dương-Đak Lak. Đến khoảng 3 giờ ngày 4-5, anh xuống xe tại thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê). Sau đó, anh đến ở trọ tại phòng số 1, nhà trọ của ông Đặng Văn Hiệp tại tổ dân phố 6, thị trấn Chư Sê. Sau khi đến trọ, anh C. chỉ ở trong phòng, không đi đâu. Anh C. hiện được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên-Binh đoàn 15 (huyện Đức Cơ) và hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

NHƯ NGUYỆN