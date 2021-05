Đình chỉ Phòng khám đa khoa Medic Gia Lai vì không đảm bảo an toàn phòng-chống dịch

(GLO)- Đoàn kiểm tra số 2 (Sở Y tế tỉnh Gia Lai) kiểm tra về công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vừa tạm đình chỉ hoạt động đối với Phòng khám đa khoa Medic Gia Lai (địa chỉ số 01-03 Lê Lợi, phường Hội Thương, TP. Pleiku) do chưa triển khai thực hiện phòng khám an toàn phòng-chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT của Bộ Y tế.





Phòng khám đa khoa Medic Gia Lai bị tạm đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo an toàn phòng-chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, tạm đình chỉ phòng khám này từ ngày 18-5 cho đến khi cơ sở khắc phục, đảm bảo các yêu cầu phòng-chống dịch theo quy định và được Sở Y tế kiểm tra công nhận mới được hoạt động trở lại. Trong thời gian tạm đình chỉ, nếu cơ sở vẫn lén lút hoạt động thì sẽ có các biện pháp chế tài xử lý theo quy định.



Được biết, từ ngày 12 đến 18-5, Đoàn kiểm tra số 2 (Sở Y tế) đã tiến hành kiểm tra 19 cơ sở y tế gồm 3 bệnh viện, 6 trung tâm y tế, 8 trạm y tế và 2 phòng khám tư nhân. Qua kiểm tra, có 13 đơn vị đạt bệnh viện, phòng khám an toàn, 5 đơn vị đạt an toàn ở mức thấp và 1 phòng khám không an toàn là Phòng khám đa khoa Medic Gia Lai.



NHƯ NGUYỆN