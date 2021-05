Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp thành công tốt đẹp

(GLO)- Sáng 27-5, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ tư nhằm tổng kết, đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì phiên họp, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh-khẳng định: Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp.





Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phương Linh

Đồng chủ trì phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBBC tỉnh: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành là Ủy viên UBBC tỉnh.



Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ



Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công đã thể hiện vai trò của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhận định: Tới giờ phút này, UBBC tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn đảm bảo đúng luật, đúng quy định. Theo đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đã được tập trung, thống nhất ở tất cả các cấp, ngành, tạo được sự đồng thuận, thể hiện vai trò làm chủ của Nhân dân, sự tin tưởng vào Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở đã nhận thức, đánh giá đúng tình hình, tạo mọi điều kiện để phát huy tính dân chủ, công bằng, khách quan, an toàn cho người dân trong ngày hội non sông.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Linh



Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến cho hay: Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn cụ thể đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương nhằm phục vụ bầu cử như: thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp; thống kê số lượng cử tri, đơn vị bầu cử, in ấn tài liệu, khắc các con dấu… Ngoài ra, Sở cũng tổ chức các hội nghị hướng dẫn, tập huấn về nghiệp vụ công tác bầu cử ở các địa phương, thảo luận, trao đổi và giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở.



Vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được các cơ quan chức năng chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-cho hay: Trong ngày bầu cử, Công an tỉnh đã triển khai 6.313 cán bộ, chiến sĩ xuống 1.437 điểm bầu cử; phân công 800 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm kiểm phiếu, tập hợp, vận chuyển, bảo quản phiếu bầu, thùng phiếu; đồng thời tham gia nhiệm vụ nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, công trình trọng điểm.



Để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, UBBC tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng-chống dịch Covid-19. Các đơn vị bầu cử đồng loạt xây dựng các kịch bản ứng phó và triển khai đầy đủ các biện pháp phòng dịch tại điểm bầu cử. Công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử được địa phương các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ với hình thức đa dạng, sáng tạo. Tất cả tổ chức, cơ quan, đơn vị đều tham gia tuyên truyền về cuộc bầu cử đến người dân, tạo được sức lan tỏa sâu rộng, đem đến khí thế sôi nổi, phấn khởi trong ngày hội toàn dân.



Thành công tốt đẹp



Theo dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong ngày 23-5, toàn tỉnh có 1.009.516 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,86%), trong đó, số phiếu hợp lệ chiếm 99,83%. Kết quả cuộc bầu cử đảm bảo đúng về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ. Cụ thể: 8/14 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (dân tộc thiểu số chiếm 50%, nữ chiếm 37,5%), 71/119 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (dân tộc thiểu số chiếm 30,99%, nữ chiếm 30,99%); 571/951 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện (dân tộc thiểu số chiếm 29,42%, nữ chiếm 28,2%). Riêng HĐND cấp xã có 4.997/8.455 người ứng cử trúng cử (dân tộc thiểu số chiếm 36,9%, nữ chiếm 28,48%), ít hơn số lượng đại biểu đã ấn định 12 người.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban bầu cử tỉnh. Ảnh: Phương Linh



Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá: “Công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng tiến độ theo quy định của Trung ương và các bộ, ngành. Từ định hướng của Trung ương, tỉnh đã tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị nhân sự kỹ càng, đảm bảo đúng, đủ số lượng, cơ cấu, thành phần”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, sau khi công bố danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, UBBC tỉnh cần tiếp tục theo dõi, giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử theo đúng quy định.



Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 rất thành công, tuyệt đối an toàn, đảm bảo đúng luật. Lực lượng chức năng không chỉ đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử mà còn phục vụ cho các nhiệm vụ khác của địa phương. Việc thực hiện biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 được triển khai rất kỹ lưỡng, các thùng phiếu phụ phát huy vai trò, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy địa phương nhằm đảm bảo quyền công dân cho tất cả cử tri. Công tác tổ chức ngày bầu cử 23-5 suôn sẻ, không xảy ra sự cố nghiêm trọng. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt cao, bầu đủ số lượng đại biểu, không có khu vực nào phải bỏ phiếu lại và bầu thêm; nhân sự đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng cơ cấu theo quy định, những nhân sự chủ chốt dự kiến trong HĐND các cấp đảm bảo trúng cử.

Cử tri làng Bruk Ngol (phường Yên Thế, TP. Pleiku) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Đức Thụy



Định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian đến, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thiện các văn bản, hồ sơ kết quả bầu cử để trình các cấp có thẩm quyền. Các thành viên UBBC tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn gắn với thực hiện “nhiệm vụ kép”. Tranh thủ các điều kiện để thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.



Kết thúc phiên họp, các ủy viên UBBC tỉnh đã biểu quyết thống nhất ban hành Nghị quyết của UBBC tỉnh về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).



PHƯƠNG LINH