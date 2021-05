Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành: Đẩy mạnh thực hiện 4 chương trình trọng tâm

(GLO)- Ngày 4-5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5-2021. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan.

Những kết quả ấn tượng



Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá: Trong 4 tháng qua, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng-chống dịch Covid-19, tiếp tục giữ vững thành quả phòng-chống dịch của tỉnh. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống người dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Dung



Theo báo cáo của UBND tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt 1.754 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đạt 7.568 tỷ đồng, bằng 30,52% kế hoạch, tăng 18,94% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt 6.174,3 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đạt 23.740 tỷ đồng, bằng 28,26% kế hoạch, tăng 9,48% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tính chung 4 tháng đạt 215,2 triệu USD, bằng 35,29% kế hoạch, tăng 47,94% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn tháng 4 ước đạt 598,1 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đầu năm đạt 2.100 tỷ đồng, bằng 46,15% dự toán trung ương giao, bằng 41,63% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 43,34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn tỉnh đã gieo trồng 77.090 ha, đạt 105,1% kế hoạch, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2020. Có 7/17 địa phương đã chuyển đổi 318,3 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác. Công tác phòng-chống bệnh trên gia súc, gia cầm; quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện kế hoạch trồng rừng được chú trọng. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh; đang thẩm định để xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.



Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, tính đến ngày 29-4, tỉnh đã giải ngân 399,4 tỷ đồng, đạt 16,26% kế hoạch. Công tác quản lý kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt và báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần. 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thành lập mới 310 doanh nghiệp (tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2020) và 115 đơn vị trực thuộc với tổng vốn đăng ký 1.760 tỷ đồng (tăng 7,5%).

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Phước Thành cho biết: “4 tháng qua, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư 7 dự án với tổng vốn đăng ký 3.130 tỷ đồng. Đồng thời, rà soát, đánh giá kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020; tổng hợp danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025. Chúng tôi tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn”.



Ngoài ra, 4 tháng qua, các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.



Cần thực hiện đồng bộ “nhiệm vụ kép”



Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các ngành, địa phương cần chủ động triển khai thực hiện đồng bộ “nhiệm vụ kép”: vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng-chống dịch Covid-19 và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu nhằm giữ vững thành quả trong phát triển kinh tế-xã hội mà tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, cả hệ thống chính trị phải thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện từng nhiệm vụ được giao.



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trần Dung



“Chúng ta cần khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện các chương trình lớn của tỉnh, trong đó tập trung vào 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.



Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan; tập trung rà soát, xây dựng, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; chuyển đổi giống cây trồng phù hợp; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nông-lâm nghiệp công nghệ cao để tạo cơ hội, điều kiện phát triển; khẩn trương hoàn thành rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh 3 loại rừng, xây dựng khung giá rừng trong tháng 5-2021.



Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn; triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch đáp ứng từng cấp độ phòng-chống dịch Covid-19 phù hợp trong tình hình mới.



TRẦN DUNG