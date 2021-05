Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo thực hiện thời gian cách ly và số lần xét nghiệm đối với người cách ly tập trung

(GLO)- Ngày 6-5, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 74/TB-VP thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh Covid-19 sáng 4-5-2021.





Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh có ý kiến như sau: Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia. Đặc biệt, trong những ngày gần, đây dịch Covid-19 tiếp tục gia tăng về lượng người mắc, số người chết và bùng phát trở lại tại các nước trong khu vực, nhất là tại các nước lân cận có đường biên giới chung với Việt Nam và tỉnh Gia Lai. Ở trong nước đã xuất hiện các ca bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo khẩn công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch… nhưng nhiều nơi người dân thực hiện chưa nghiêm, sự chỉ đạo, kiểm tra, xử lý của một số địa phương, đơn vị trong tỉnh chưa quyết liệt; công tác tham mưu của các sở, ngành, nhất là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thiếu kịp thời, chưa sâu sát; công tác kiểm tra, khai báo y tế người ra vào tỉnh trong dịp nghỉ lễ chưa chặt chẽ; các ngành, địa phương chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc công tác phòng-chống dịch; công tác phối hợp liên ngành để thực hiện quy trình phòng-chống dịch còn lúng túng…

Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục tăng cường công tác phòng-chống, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan vào tỉnh, đảm bảo sức khỏe cho người dân và an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu để chỉ đạo, tổ chức thực hiện khẩn trương, có hiệu quả tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương của mình các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định.



Sở Y tế-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương thực hiện việc mua sắm trang-thiết bị, hóa chất, sinh phẩm đảm bảo chủ động công tác xét nghiệm khi có tình huống xảy ra, nhất là mua thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2; làm việc với đơn vị tài trợ để kịp thời mua xe cứu thương. Cập nhật thông tin từ Bộ Y tế, từ các tỉnh, thành phố về các địa điểm, địa chỉ cụ thể có ca mắc Covid-19 để xây dựng bản đồ theo dõi, thông báo kịp thời cho các ngành, địa phương đơn vị liên quan để thực hiện việc khai báo y tế và tổ chức cách ly đối với người đi về, đến tỉnh phù hợp, đúng quy định hiện hành của Bộ Y tế. Ứng dụng công nghệ thông tin trong truy vết, khai báo y tế, quản lý người ngoài tỉnh ở vùng dịch vào địa bàn và quản lý chuyên gia, kỹ thuật người nước ngoài làm việc tại tỉnh; thực hiện quản lý các bệnh viện, khu cách ly tập trung qua hệ thống camera…

Chỉ đạo y tế các huyện, thị xã, thành phố có phương án cụ thể đảm bảo an toàn trong phòng-chống dịch phục vụ tiếp xúc cử tri và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan và các lực lượng chức năng để nắm, theo dõi chặt chẽ lực lượng lao động, chuyên gia là người nước ngoài cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến dịch bệnh.

Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế trong toàn tỉnh chủ động rà soát để tham mưu Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các cấp về chuẩn bị cơ sở điều trị, các trang-thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất, điều kiện xét nghiệm và chuẩn bị kỹ các phương án tổ chức cách ly, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch nếu có ca bệnh. Tổ chức tập huấn lấy mẫu xét nghiệm cho lực lượng y tế ở 17 huyện, thị xã, thành phố để đáp ứng yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm mở rộng trong mọi tình huống của dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác phòng-chống dịch của các Ban Chỉ đạo ở các địa phương, kiểm tra các bệnh viện, khách sạn, nhà hàng, siêu thị, chợ… về phòng-chống dịch để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai sót và xử lý các trường hợp vi phạm.



Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp để hướng dẫn Sở Y tế thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng-chống dịch Covid-19, nhất là công tác khai báo y tế, theo dõi, truy vết, xác định vùng dịch bệnh; đẩy nhanh các dịch vụ công mức độ 4 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, sớm ban hành kế hoạch hành động trong tháng 5-2021.



Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, xã biên giới tiếp tục triển khai quyết liệt,, đồng bộ các biện pháp để siết chặt quản lý, bảo vệ biên giới với Campuchia; tăng cường lực lượng quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt là ở các tuyến đường mòn, lối tắt.



Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế phối hợp để thực hiện kịp thời các nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và chỉ đạo của UBND tỉnh trong chuyến công tác, kiểm tra và làm việc tại tỉnh Gia Lai ngày 29-4-2021 về phòng-chống dịch Covid-19.



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế thực hiện nhiệm công tác cách ly tập trung, thực hiện đúng thời gian cách ly và số lần xét nghiệm đối với người cách ly tập trung phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định, hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, không để xảy ra lây nhiễm trong khu cách ly tập trung; chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận người vào cách ly.



Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; chuẩn bị sẵn sàng phương án để tổ chức dạy, học trực tuyến; phối hợp với Sở Y tế kịp thời đề xuất UBND tỉnh cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nếu thấy nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao; điều chỉnh kế hoạch kết thúc sớm thì thi học kỳ II năm học 2020-2021 để phòng-chống dịch.



Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế khẩn trương thành lập khu cách ly tập trung cho người nước ngoài; tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch tại các cơ sở lưu trú, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các danh lam thắng cảnh, khu vui chơi, giải trí… Phối hợp với Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh tạm dừng một số hoạt động văn hóa, thể thao tập trung đông người, một số dịch vụ chưa thiết yếu… nếu thấy nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao.



Sở Giao thông-Vận tải tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp, đơn vị vận tải hành khách thực hiện nghiêm công tác phòng-chống dịch theo quy định; phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh trong việc theo dõi, truy vết các trường hợp đi về từ vùng dịch trên các phương tiện vận tải.

Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho bệnh nhân nhiễm SASR-CoV-2 sau xuất viện. Ảnh: Như Nguyện



Cùng ngày, Sở Y tế có Công văn số 1206/SYT-NVY về việc triển khai thực hiện Công điện số 6000/CĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng-chống dịch Covid-19. Theo đó, điều chỉnh thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung; điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 ngày xuống còn 7 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).



LÊ HÀ