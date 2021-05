Chư Sê: Va chạm xe máy, 2 người chết, 3 người bị thương

(GLO)- Một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 25 (đoạn qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) làm 2 người chết, 3 người bị thương.





Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu xác định, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 24-5, chị Trần Thị Hồng Nhung (SN 1986, trú tại thôn Bình Trang B, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) điều khiển xe máy BKS 81D1-126.70 lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng từ Chư Sê đi Phú Thiện, chở theo 2 con là Lê Thị Kim Ngọc (SN 2009) và Lê Trung Hiếu (SN 2014).



Khi đi đến Km 164+100 thuộc thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê, xe máy của chị Nhuung đã va chạm với xe máy BKS 81D1-209.41 do anh Rơ Mah Quyền (SN 1993, trú tại thôn Ia Sa, xã Hbông) điều khiển chở theo anh Siu Qua (chưa rõ năm sinh, trú cùng thôn) lưu thông theo hướng ngược lại.



Vụ tai nạn khiến chị Nhung và anh Quyền bị thương nặng rồi tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra, cháu Ngọc bị gãy xương đùi trái và chấn thương sọ não đang trong tình trạng nguy kịch; cháu Hiếu bị đa chấn thương; anh Qua bị xây xát nhẹ.

Sau vụ tai nạn thương tâm, lực lượng Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường đồng thời đảm bảo an toàn tại khu vực. Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Quyền điều khiển xe máy lấn làn đường.

VĂN NGỌC