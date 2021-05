Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Gia Lai: Số phiếu bầu hợp lệ đạt 99,83%

(GLO)- Sáng 27-5, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ tư nhằm tổng kết, đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.





Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phương Linh

Dự và chủ trì phiên họp có đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh gồm: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Phương Linh



Theo dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong ngày 23-5, toàn tỉnh có 1.009.516 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,86%), trong đó, số phiếu hợp lệ chiếm 99,83%.

Kết quả cuộc bầu cử đảm bảo đúng về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ. Cụ thể, có 8/14 người ứng cử trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (dân tộc thiểu số chiếm 50%, nữ chiếm 37,5%), 71/119 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (dân tộc thiểu số chiếm 30,99%, nữ chiếm 30,99%); 571/951 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện (dân tộc thiểu số chiếm 29,42%, nữ chiếm 28,2%). Riêng HĐND cấp xã có 4.997/8.455 người ứng cử trúng cử (dân tộc thiểu số chiếm 36,9%, nữ chiếm 28,48%), ít hơn số lượng đại biểu đã ấn định 12 người.

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền trong ngày bầu cử 23-5. Ảnh: Phương Linh



Tại phiên họp, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng thông qua các báo cáo: tình hình công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử; công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong ngày bầu cử; công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ trong ngày bầu cử; xin chủ trương về công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong thực hiện bầu cử.



Theo đó, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được coi trọng và đặt lên hàng đầu, giữ ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho cử tri yên tâm, phấn khởi tham gia bầu cử. Công tác đảm bảo sức khỏe Nhân dân, phòng-chống dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, chặt chẽ theo đúng kế hoạch đã đề ra.



Phát biểu khai mạc phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định: Qua kết quả bầu cử của tỉnh Gia Lai ngày 23-5 có thể thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, thể hiện qua tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 98,86%. Việc lựa chọn của cử tri đối với các ứng cử viên đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần mà cấp ủy các cấp đã đặt ra. Công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong bầu cử được các tổ bầu cử triển khai đồng bộ, đảm bảo an toàn…



PHƯƠNG LINH