Thẩm định hồ sơ thị xã An Khê và Ayun Pa hoàn thành xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Sáng 15-4, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương do ông Trần Nhật Lam-Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát thực tế, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thị xã An Khê và Ayun Pa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh cùng lãnh đạo thị xã An Khê, Ayun Pa.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Diệp

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, An Khê và Ayun Pa đã huy động nhiều nguồn lực từ trung ương, tỉnh, thị xã cùng sự tham gia đóng góp tích cực của người dân. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ở 2 địa phương đã có sự phát triển vượt bậc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao.

Đến cuối năm 2019, 5 xã của thị xã An Khê, 4 xã của thị xã Ayun Pa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Ban Chỉ đạo của tỉnh đã thẩm định hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận 2 thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương Trần Nhật Lam đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Gia Lai nói chung, 2 thị xã nói riêng đạt được trong xây dựng NTM, nhất là trong điều kiện còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao.

Theo ông Lam, tiềm năng phát triển kinh tế của 2 thị xã còn lớn. Vì vậy, cần tiếp tục tạo sinh kế cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ông Lam đề nghị 2 thị xã trong thời gian tới sớm hoàn thiện 3 yếu tố quan trọng trong hồ sơ gồm: không nợ đọng xây dựng cơ bản, đảm bảo hoàn thành 19/19 tiêu chí và đánh giá sự hài lòng của người dân. Đồng thời, rà soát bổ sung hồ sơ mà các thành viên trong đoàn đã chỉ ra để Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của tỉnh họp trình Trung ương xem xét công nhận 2 thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cảm ơn đoàn công tác và đề nghị các sở, ngành sớm bổ sung hồ sơ còn thiếu; 2 thị xã tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí... để sớm trình Trung ương xem xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

NGUYỄN DIỆP