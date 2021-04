Pleiku họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Chiều 20-4, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình phát triển kinh tế-xã hội quý I-2021 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế và các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quang Tấn

Trong quý I-2021, kinh tế-xã hội của TP. Pleiku phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ gần 11 ngàn tỷ đồng, đạt 21,36% kế hoạch, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp gần 2,2 ngàn tỷ đồng, đạt 23,78% kế hoạch, tăng 8,67% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước theo phân cấp đạt hơn 457 tỷ đồng, đạt 38,25% dự toán tỉnh giao, đạt 34,94% dự toán HĐND thành phố giao.



Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chỉ số giá tiêu dùng, lượng hàng hóa, khối lượng hành khách vận chuyển giảm so với cùng kỳ năm 2020; số vụ phạm pháp hình sự, phạm pháp kinh tế, môi trường tăng so với cùng kỳ năm trước; công tác tham mưu triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 có lúc còn chậm so với yêu cầu chỉ đạo; một số cán bộ, công chức chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa tận tâm với công việc…

Nhiều vấn đề nổi cộm được các cơ quan thông tấn, báo chí nêu ra tại buổi họp báo. Ảnh: Quang Tấn



Đặc biệt, thời gian qua, UBND thành phố chú trọng triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và đăng tải trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ được tiếp nhận theo hình thức trực tuyến đối với các dịch vụ công triển khai chiếm tỷ lệ chưa cao; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ chưa đạt theo yêu cầu.

Cụ thể, hiện TP. Pleiku đang thực hiện 314 thủ tục hành chính (TTHC); trong đó, có 230 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2, có 5 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 79 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Theo thống kê, năm 2020, tổng hồ sơ tiếp nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 chỉ có 608/47.573 hồ sơ, chiếm 1,28%.



Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo một số phòng, ban của thành phố đã giải đáp nhiều vấn đề nổi cộm trên địa bàn thời gian qua. Cụ thể như: giải pháp xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh; vấn đề bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, trồng cây xanh; quản lý công tác xây dựng; việc giải quyết vấn đề phân lô bán nền từng xảy ra trên địa bàn… cũng như các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong thời gian tới.



QUANG TẤN